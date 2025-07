Tragica vacanza a Ibiza: morta di infarto Francesca Ariazzi, 36enne di Caionvico

Si è conclusa nella maniera più tragica la vacanza a Ibiza di Francesca Ariazzi, una 36enne di Caionvico, Brescia

Si è conclusa nella maniera più inaspettata la vacanza a Ibiza di una 36enne di Caionvico, Brescia. La donna, a seguito di un malore, è morta mentre stava aspettando il traghetto da Ibiza a Formentera.

Stava per tornare a casa dopo alcuni giorni passati con le amiche, Francesca Ariazzi quando è stata colta da un infarto. Ha perso conoscenza e non si è più ripresa. I fatti risalgono al 19 luglio. A ricostruire la vicenda è Il Giornale di Brescia. Decisivo sarebbe stato il ritardo nei soccorsi. La donna è stata, poi, trasportata all’ospedale Can Misses dove è rimasta ricoverata in terapia intensiva per cinque giorni. La famiglia sta organizzando il rientro della salma e, sempre come scrive Il Giornale di Brescia, ha scelto la cremazione per Francesca

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)