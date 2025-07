Tananai su tutte le piattaforme digitali con “BELLA MADONNINA (Molella Remix)”

Arriva oggi su tutte le piattaforme digitali “BELLA MADONNINA (Molella Remix)”, la nuova versione remix dell’ultimo singolo di Tananai

Arriva oggi su tutte le piattaforme digitali “BELLA MADONNINA (Molella Remix)”, la nuova versione remix dell’ultimo singolo di Tananai, disponibile in radio dal 18 luglio e attualmente, con la versione originale, in Top3 nella classifica airplay italiana. Il remix, una rivisitazione in chiave dance che riveste il brano di una nuova energia, è stato realizzato in collaborazione con il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico Molella.

L’estate di Tananai, inoltre, si arricchisce anche di una nuova data live, lunedì 25 agosto a L’Aquila, presso il Teatro del Perdono, nell’ambito della 731° edizione della Perdonanza Celestiniana.

La versione originale di “BELLA MADONNINA”, uscita lo scorso 6 giugno, è un brano leggero e divertente scritto e prodotto da Tananai, che racconta di una notte di tanti anni fa in cui, rimasto solo e senza modo di tornare a casa, si è ritrovato a immaginare di parlare con la Madonnina del Duomo di Milano, in attesa che riaprisse la metropolitana. Il dialogo, trasformato in canzone, si svolge su una composizione musicale elettronica fatta di pochi elementi, ma che proprio per questo risulta fresca e in linea con il percorso dell’artista. Tananai torna con un brano che si distingue dal classico tormentone grazie a sonorità che gli sono estremamente familiari, portando un sound caratterizzante che esprime l’estro personale dell’artista.

Il viaggio live di Tananai continua nei principali festival italiani con le tappe a Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania, Cinquale e L’Aquila (nuova data). Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, il 5 settembre, Tananai concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere. Per maggiori informazioni: https://www.magellanoconcerti.it

Radio Italia è la radio ufficiale del CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025

Giovedì 19 giugno 2025 – ROMA – ROCK IN ROMA – Ippodromo delle capannelle

Venerdì 4 luglio 2025 – TRENTO – Trento Live Fest

Giovedì 10 luglio 2025 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

Venerdì 11 luglio 2025 – FERRARA – Ferrara Summer Festival

Venerdì 18 luglio 2025 – SERVIGLIANO (FM) – Nosound Fest

Sabato 19 luglio 2025 – FRANCAVILLA (CH) – Shock Wave Festival

Venerdì 25 luglio 2025 – GENOVA – Balena Festival

Martedì 5 agosto 2025 – LECCE – Oversound Music Festival – Le cave del duca

Mercoledì 6 agosto 2025 – BARLETTA (BT) – Oversound Music Festival – Fossato del castello

Venerdì 8 agosto 2025 – PALERMO – Dream Pop Festival – Velodromo Paolo Borsellino

Sabato 9 agosto 2025 – CATANIA – Sotto il vulcano Fest – Villa Bellini

Mercoledì 13 agosto 2025 – CINQUALE (MS) – Arena della Versilia

Lunedì 25 agosto 2025 – L’AQUILA – Teatro del Perdono NUOVA DATA

Venerdì 5 settembre 2025 – MILANO – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

Sabato 13 settembre 2025 – CASERTA – Reggia di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone – Un’Estate Da Belvedere