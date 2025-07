Strage sul lavoro a Napoli: cede montacarichi, morti 3 operai

Napoli, cede un montacarichi: tre operai morti dopo un volo di sei piani. E’ successo al Rione Alto: lo schianto nel cortile interno di un palazzo

Sono le 9:30 del mattino. Il cestello del montacarichi scricchiola, poi cede da un lato, si inclina. I tre operai al lavoro all’ultimo piano di un palazzo ad angolo tra via San Giacomo dei Capri e via Domenica Fontana, al Rione Alto, nella zona collinare di Napoli, scivolano nel vuoto. Lo schianto nel cortile interno. Muoiono sul colpo.

Sul posto arrivano immediatamente i soccorsi, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia Locale. Subito dopo il pm di turno della Procura della Repubblica di Napoli, il sostituto Stella Castaldo. Ma è tutto già finito. Un caldo rovente avvolge la scena, c’è solo da ricostruire l’ennesima tragedia sul lavoro.

Nello stabile, a quanto si apprende, erano in corso tra le altre cose lavori di sostituzione della guaina del terrazzo condominiale, dove i tre operai stavano salendo. Lavori appaltati all’impresa edile Pietroluongo. Dalle foto si nota il cestello dell’impalcatura mobile – presa a quanto pare a noleggio – inclinato verso l’interno per un cedimento strutturale repentino. I tre operai – tutti italiani, sulla cinquantina – non erano probabilmente legati in sicurezza e non hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. Anche su questo sono in corso accertamenti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)