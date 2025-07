“Mille e una notte” è la nuova canzone di Deira

La cantautrice vicentina Deira torna con un brano che cattura il mood di quando sei innamorato, ti senti euforico e faresti cose folli per la persona che ti fa battere il cuore

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di DEIRA dal titolo “Mille e una Notte”. La cantautrice vicentina torna con un brano che cattura il mood di quando sei innamorato, ti senti euforico e faresti cose folli per la persona che ti fa battere il cuore. Sei a una festa, canti, balli e ti diverti. Il cuore è accelerato, l’adrenalina è alle stelle. “Mille e una Notte” è una canzone estiva che basta ascoltare un paio di secondi per rimanerne catturati, un brano unico per DEIRA, un colore che l’artista non possedeva ancora nel suo repertorio e che, in un certo senso, rimanda anche alla terra salentina, pur senza aver nessun contatto d’origine con l’artista.

Stavo scegliendo il prossimo pezzo da produrre e volevo qualcosa di più orecchiabile ad un primo ascolto. Avevo alcune proposte, sono andata da uno dei due produttori con cui lavoro, e gli ho fatto sentire vari provini a cui avevo pensato, e a un certo punto vede un file nominato “melodia bella da sviluppare”. Fa play e mi dice” Questo sì che è forte cazzo.” Così abbiamo cominciato a lavorare su questa melodia. Era una melodia che avevo abbozzato tempo prima in maniera istintiva, era molto viscerale, era molto incisiva, calzante, ma non riuscivo a trovare delle parole a quei “na na na” che si ripetevano, per cui l’avevo accantonata, non capendo, però, che proprio quei “na na na” erano l’hook del pezzo. E questo è l’inizio di “Mille e una Notte”

Perchè ho scritto questa canzone? Ho fatto un casino con un ragazzo un po’ di anni fa, e mi sono immaginata una situazione, ovvero: se lo rincontrassi per caso ad una festa? Quale sarebbe il peggior scenario e il miglior scenario? Ho sviluppato tutta la canzone su questo binomio: lo scenario peggiore, che entro alla festa lo vedo per caso dopo tempo e ha una ragazza. E lo scenario migliore, quello in cui arrivo io e mi avvicino e na na na na na na. È una canzone leggera senza tanti giri di parole che racconta in maniera narrativa una storia, che non è la mia, è una storia immaginata, come se sognassi ad occhi aperti i migliori e i peggiori scenari contemporaneamente, e per riprendere il testo della canzone, “ripetutamente”.

(DEIRA)

Scopri il brano: https://distrokid.com/hyperfollow/deira1/mille-e-una-notte