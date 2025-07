Kelly, la figlia di Ozzy Osbourne: “Ho perso il migliore amico che abbia mai avuto”

Kelly, la figlia 40enne di Ozzy Osbourne, sceglie l’intro di una canzone dei Black Sabbath per ricordare il padre, un brano che ricantarono in duetto nel 2003

“Sono infelice e mi sento tanto triste. Ho perso il migliore amico che abbia mai avuto”. La figlia di Ozzy Osbourne, Kelly, affida a Instagram il dolore per la perdita del padre.

Poche parole, accompagnate dall’emoji di un cuore spezzato, condivise in una storia che rompe il silenzio sull’addio alla star 76enne, scomparsa lo scorso 22 luglio. Le ha scelte non a caso Kelly. Si tratta, infatti, dell’intro di “Changes” dei Black Sabbath, brano del 1972 che nel 2003 trovò nuova vita in un duetto tra padre e figlia.

Un legame indissolubile il loro che Kelly non ha mai smesso di testimoniare pubblicamente. Lo scorso giugno, in occasione della festa del papà, la 40enne ha scritto: “Buona festa del papà papà. Ti amo più di chiunque altro e qualsiasi altra cosa al mondo! Sono così orgogliosa di essere tua figlia e non solo onorata di vederti essere il miglior nonno al mondo per mio figlio! Tu sei il mio hero, ti amo così fottutamente!”.

Lo scorso 5 luglio, Ozzy ha salutato il suo pubblico con un concerto a Birmingham: “So che sto per morire, non serve che me lo dicano i dottori– aveva dichiarato lo stesso artista in una recente intervista- ho insistito con Sharon (la moglie, ndr) perché organizzasse questa cosa. Non possono andarmene senza aver prima salutato i miei fan“.

E così è stato. Un evento memorabile, profondamente emozionale, che diventerà un film nel 2026. Ozzy ha cantato le sue canzoni e quelle sui Black Sabbath seduto su un trono di pelle nera, davanti a circa 45.000 spettatori, non potendo più esibirsi in piedi ma dimostrandosi più forte ancora una volta dei suoi eccessi, dei suoi problemi fisici (si è rotto alcune vertebre della schiena in un incidente alcuni anni fa e l’intervento chirurgico che ha subito ha in sostanza peggiorato le cose) e del morbo di Parkinson che lo attanagliava da anni.

“Dire che ieri è stata magia è stato un eufemismo! Non riesco nemmeno a fare questo senza lacrime che mi scendano sul viso! Grazie a tutti coloro che sono venuti a sostenere il mio papà. Grazie ai fan che senza i quali non siamo niente! Mio padre ha avuto il suo momento di sole! Ha saputo dire grazie e arrivederci nel modo più bello!”, ha scritto Kelly sui social.

Proprio nel backstage del concerto, Kelly ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Sid Wilson, dj della band degli Slipknot. E papà Ozzy, insieme a mamma Sharon, ha assistito felice.

