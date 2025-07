Dal mare alla tavola in un’unica app: PuntoMare e Quandoo uniscono le forze

PuntoMare, la prima app che consiglia dove andare al mare in base alle condizioni meteo-marine, annuncia una nuova partnership strategica con Quandoo

Il turismo balneare e la ristorazione stanno vivendo una profonda trasformazione digitale. Sempre più turisti cercano esperienze integrate e personalizzate, che li accompagnino dalla scelta della destinazione fino alla prenotazione dei servizi in loco. È in questo contesto che nasce la partnership tra PuntoMare , la prima app che suggerisce dove andare al mare in base alle condizioni meteo-marine, e Quandoo , una delle principali piattaforme globali per la prenotazione online di ristoranti.

Secondo l’ indagine dell’Osservatorio Ristorazione 2024, il 38,3% dei turisti in Italia scopre e sceglie i ristoranti online, affidandosi principalmente a piattaforme con recensioni oppure ai social media. In parallelo, Quandoo ha registrato nel 2024 oltre 5 milioni di prenotazioni in Italia, con una crescita del 18% rispetto all’anno precedente, a conferma della crescente fiducia degli utenti nei sistemi di prenotazione online, anche per i momenti di svago.

Si rafforza dunque la tendenza a pianificare ogni aspetto dell’esperienza turistica, dalla scelta del locale fino all’organizzazione della giornata al mare, grazie ad app e servizi integrati e intuitivi.

Un percorso completo dalla spiaggia alla tavola

Grazie a questa collaborazione, gli utenti dell’app PuntoMare avranno accesso diretto a una selezione di ristoranti situati nelle vicinanze delle spiagge, visibili in una sezione dedicata dell’app. Ogni ristorante è accompagnato da fotografie, recensioni, menù e informazioni pratiche, e sarà possibile prenotare direttamente attraverso il widget integrato di Quandoo, senza uscire dall’app, senza costi aggiuntivi né obbligo di pagamento anticipato.

“Dopo aver integrato con successo la prenotazione dei lidi, era naturale completare l’esperienza con la parte enogastronomica. Con Quandoo vogliamo offrire ai nostri utenti un’estate ancora più personalizzata e senza imprevisti. Che si tratti di una pausa pranzo veloce o di un’esperienza culinaria più ricercata, ora tutto può essere organizzato con semplicità direttamente dall’app”, commenta Marco Greco, CEO di PuntoMare.

Un’esperienza più consapevole, tra territorio e innovazione

Questa partnership nasce da una visione condivisa: rendere più semplice e completa l’organizzazione della giornata al mare, dalla spiaggia al ristorante. L’obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza fluida, che unisca scoperta e pianificazione in un’unica piattaforma. In un contesto dove la digitalizzazione del tempo libero è sempre più centrale, PuntoMare e Quandoo collaborano per valorizzare le realtà locali, promuovendo l’eccellenza gastronomica dei territori costieri e semplificando l’accesso ai servizi. Il risultato è una soluzione digitale intuitiva, pensata per accompagnare il turista in ogni momento della sua esperienza, in modo intelligente, comodo e senza stress.

“Mai come in questo periodo abbiamo capito come la digitalizzazione sia una leva cruciale per la ristorazione. Questa integrazione con PuntoMare ci consente di portare visibilità e opportunità ai ristoratori locali, offrendo ai turisti un’esperienza smart e senza frizioni, dalla spiaggia alla tavola”, commenta Andrea Nordio, Country Manager Southern Europe Quandoo