Carrefour via dall’Italia: i supermercati venduti a NewPrinces per 1 miliardo di euro

Carrefour lascia l’Italia: i suoi punti vendita a NewPrinces, la società guidata da Mastrolia, che diventa così il secondo operatore alimentare italiano per fatturato e il primo per dipendenti

Carrefour lascia l’Italia e vende i suoi punti vendita all’italiana NewPrinces, ex Newlat, per 1 miliardo di Euro. Lo comunica la società subentrante, sul retail col marchio Gs, precisando di diventare così il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne. Il closing dell’Operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025.

L’operazione, che riguarda un migliaio di punti vendita in tutto il paese, è sostenuta da un piano di investimenti da 437,5 milioni che vede Carrefour contribuire “una tantum” con 237,5 milioni a Carrefour Italia “a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa”; NewPrinces si impegna a investire al closing 200 milioni di Euro, “destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand”.

Gli investimenti andranno per la modernizzazione progressiva dei punti vendita; il rilancio del marchio GS in Italia con un rinnovato posizionamento valoriale e commerciale; l’integrazione operativa con la piattaforma logistica di NewPrinces- che include oltre 600 mezzi refrigerati per la distribuzione di prodotti freschi- e il rafforzamento dei canali home delivery e Ho.Re.Ca.

Carrefour dichiara un fatturato di circa 3,7 miliardi di Euro al 31 dicembre 2024, con un Ebitda di 115 milioni. NewPrinces prevede di fatturare 7 miliardi di euro a fine 2026.

“L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro Gruppo”, dice Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces Group. “Con questa operazione, compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo l’intera filiera”.

