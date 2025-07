“Adrenalina purissima” è la nuova canzone di Martina Maccolini

Arriva anche in rotazione radiofonica “Adrenalina purissima”, il nuovo singolo di Martina Maccolini disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Adrenalina purissima” è un brano dedicato a tutti coloro che lavorano sodo ogni giorno, ma che poi si lasciano andare alla libertà e alla gioia di vivere tra un drink e l’altro. È un inno alla spensieratezza e alla libertà di divertirsi, un modo per scacciare via le preoccupazioni e le paranoie della vita e lasciarsi trasportare dalla musica e dalla felicità.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo: “Cercavo un brano che rispecchiasse la vita mia e di tanti giovani che ogni giorno lottano e poi, con leggerezza, si scatenano nei momenti di pausa, come bere un bel mojito e caricarsi a mille per una serata spensierata senza cattivi pensieri. Ho proposto questo a un grande autore come Andrea Amati, che, scrivendo “Adrenalina Purissima”, ha interpretato in pieno le mie sensazioni. Ne nasce un brano carico di atmosfere anni ’80, grazie al supporto musicale del maestro Fabio Vaccaro. È stato registrato di getto in soli 20 minuti… devo dire “incredibile”!! Ma vero, della serie: quando sei carica e sei dominata dall’istinto di adrenalina, tutto può accadere in pochi attimi, tutto di getto. Un sincero grazie a chi ha collaborato con me.”

Biografia

Martina Maccolini è una giovane artista nata a Lugo (Ravenna) il 23 dicembre 1995. Inizia a studiare musica all’età di 8 anni, frequentando una scuola di pianoforte privata e proseguendo gli studi fino al 2012. Successivamente, si avvicina agli studi canori iscrivendosi a una scuola di canto di Annarosa Pennisi e proseguendo gli studi con l’insegnante Giosiana Pizzardo.

Martina ha partecipato a numerosi concorsi canori, tra cui “Una Voce Per Sanremo”, “E io canto…”, “Io canto e tu?” e “Festival delle voci nuove di Villafranca di Forlì”, classificandosi 1° al “7° Festival della musica leggera all’Auditorium Corale Rossini di Modena”. Nel 2014 vince il concorso 900 Festival a Tresigallo e pubblica il suo primo inedito “Indispensabile”, scritto da Andrea Amati con l’etichetta Ghiro RECORD (edizioni Warner).

Negli anni successivi, Martina continua a lavorare sulla sua musica, pubblicando nuovi inediti come “Ci sarò” e “In tutti i cieli del mondo”, e partecipando a manifestazioni canore come “Il Biscione d’Oro” e il Summer Pop Festival. Attualmente è iscritta ad Area Sanremo 2019 e sta lavorando al suo nuovo album “Nuvole di Carta” di inediti, che la vede per la prima volta anche come autrice.

Martina ha avuto l’opportunità di collaborare con artisti e autori di rilievo, come Andrea Amati, Renato Droghetti, Gabriele Bertozzi e Pape Gurioli. È diplomata con 90/100 alla scuola secondaria superiore come Tecnico dei servizi turistici e prosegue gli studi all’Università di scienze ambientali di Bologna. Al momento, Martina prosegue su due strade parallele, musica e lavoro, e sta lavorando al suo nuovo album “Nuvole di carta” con il M° Gabriele Bertozzi. Ha partecipato al Festivalshow entrando nei semifinalisti per due anni consecutivi.

“Adrenalina purissima” è il nuovo singolo.