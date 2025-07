Presentato il programma WONDERFUL! Art Research Program 2nd edition

Presentato in Palazzo Medici Riccardi il programma WONDERFUL! Art Research Program 2nd edition Maria Manetti e Jan Shrem Foundation – Residenze per artisti

Presentato in Palazzo Medici Riccardi il programma WONDERFUL! Art Research Program 2nd edition Maria Manetti e Jan Shrem Foundation – Residenze per artisti con cui il Museo Novecento raddoppia il programma di residenze con un progetto inedito che coinvolgerà, insieme alla Città Metropolitana e Fondazione MUS.E, ben cinque comuni: Scandicci, Montelupo Fiorentino, Empoli, Vinci e Castelfiorentino e il Ministero degli Affari Esteri.

Cinque artisti saranno selezionati per interagire, ciascuno, con i singoli comuni e delle relative comunità. La scelta dei territori si basa sulle specificità culturali e produttive dei rispettivi distretti: Scandicci per il legame tra arte e moda, Montelupo Fiorentino per la ceramica, Empoli per il vetro, Vinci per la scienza e Castelfiorentino per la performatività.

“Un progetto che unisce cultura contemporanea, ricerca artistica e promozione dei territori e che rappresenta una nuova opportunità per valorizzare le identità culturali dei Comuni coinvolti all’interno della Città Metropolitana di Firenze. Un dialogo attraverso il quale le specificità locali – dal vetro alla ceramica, dalla moda alla scienza – si intrecciano alla creatività artistica creando nuove opportunità di racconto, di sperimentazione e di innovazione” – ha dichiarato Claudia Sereni, consigliera delegata alla cultura della Città Metropolitana e Sindaca di Scandicci.

“Wonderful! ha già dato ottimi risultati e adesso raddoppia e punta ad una evoluzione importante nella missione culturale della nostra città, che diventa internazionale grazie alla collaborazione della Farnesina e interagisce ancora di più con l’area metropolitana e con le sue eccellenze, coinvolgendo 5 comuni in un dialogo creativo tra arte contemporanea e identità locali. Le residenze d’artista sono un esempio virtuoso che porta ad integrare cultura e produzione, passato e futuro. E’ un modo innovativo di offrire agli artisti un’opportunità formativa concreta e una occasione di crescita e confronto con il mondo partendo dall’arte di Firenze e del Museo Novecento” ha detto Giovanni Bettarini assessore alla cultura del Comune di Firenze.

A rendere ancora più ricco il progetto è la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che assegnerà ai cinque artisti in residenza una borsa di studio e la possibilità di soggiornare in uno degli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Un progetto di residenza che si configura, in definitiva, come autenticamente local.

“Il contributo della Farnesina, attraverso la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, è stato determinante per la proiezione internazionale del progetto di residenza artistica: un sostegno concreto che ha permesso di estendere il percorso creativo oltre i confini nazionali, offrendo agli artisti e alle artiste l’opportunità di confrontarsi con contesti culturali internazionali e di crescere in una dimensione realmente globale. Questa collaborazione testimonia l’impegno della Farnesina nella promozione dell’arte e della cultura italiana nel mondo, consolidando il dialogo tra istituzioni e territori e rafforzando il ruolo strategico della diplomazia culturale come strumento di connessione tra comunità artistiche internazionali: attraverso la rete degli Istituti Italiani di Cultura, la Farnesina rende possibile un’esperienza di mobilità artistica ad alto valore formativo e simbolico, in cui il talento creativo italiano viene accolto, valorizzato e condiviso” Min. Plen. Filippo La Rosa, Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana, Culturale Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

A questo scopo, fino a martedì 5 agosto 2025 sono aperte le applicazioni per partecipare alla nuova edizione del Bando WONDERFUL! Art Research Program 2025 2nd edition – Maria Manetti e Jan Shrem Foundation il programma di residenze d’artista promosso dalla Fondazione MUS.E, curato dal Museo Novecento, pensato per sostenere la formazione e la produzione in arte contemporanea.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la ricerca e la formazione di artisti under 40 che operano nel campo delle arti visive e performative, offrendo loro uno spazio di lavoro e confronto in uno dei luoghi più ricchi di storia e cultura d’Europa.

“L’idea di dotare il Museo Novecento di un programma di residenze per artisti nasce nel 2018, all’inizio della mia direzione, con l’intenzione di trasformare il museo in un luogo vivo di ricerca, produzione e formazione. Oggi, con la seconda edizione del WONDERFUL! Art Research Program possiamo dire che quell’intuizione ha preso una forma pienamente matura e innovativa.

Il Museo Novecento quindi raddoppia il programma di residenze con un progetto inedito che coinvolgerà, insieme alla Città Metropolitana e ben cinque comuni: Scandicci, Montelupo Fiorentino, Empoli, Vinci e Castelfiorentino.

L’edizione di quest’anno è resa ancora più speciale dal prezioso contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che permetterà agli artisti selezionati di vivere un’esperienza di residenza anche all’estero, ampliando la portata formativa e culturale del programma in una dimensione realmente internazionale.

Con questa nuova edizione non solo rinnoviamo l’impegno verso i giovani artisti under 40, ma allarghiamo l’orizzonte della residenza all’intero territorio metropolitano e alla rete degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, favorendo un dialogo tra locale e globale, tra storia e contemporaneità.

Un museo oggi non può limitarsi a conservare, deve formare e connettere: questo programma ci permette di farlo, mettendo in relazione le eccellenze produttive e culturali del territorio con i linguaggi dell’arte contemporanea. È una sfida che conferma la vocazione del Museo Novecento come istituzione attiva, dinamica, in costante dialogo con la città e con il mondo” ha dichiarato Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento.

Attraverso l’assegnazione di cinque residenze artistiche a Firenze, il programma intende sostenere la ricerca e la formazione attraverso un periodo di residenza in Toscana e all’estero da svolgersi a cavallo tra il 2025 e il 2026.

La residenza prevede un periodo di tre mesi – da ottobre a dicembre 2025 – durante il quale gli artisti selezionati potranno risiedere e lavorare in alloggi-studio situati a Firenze in spazi adiacenti al Museo Novecento. Durante questi mesi, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con curatori, studiosi, operatori culturali, istituzioni e comunità locali, attraverso un programma articolato di attività, visite e momenti di scambio e di portare avanti la propria pratica. Durante la residenza a ciascun artista sarà assegnato un Comune partner con cui sviluppare un progetto originale, che dovrà tenere conto delle specificità storiche, sociali e culturali del territorio di riferimento.

Clicca qui per il bando del Museo.