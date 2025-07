Master Commercio Internazionale e Dogane VI edizione: iscrizioni aperte

UN CORPO DOCENTI DI ECCELLENZA Una faculty composta da accademici, funzionari, avvocati e manager tra i più autorevoli in Italia nel campo del diritto doganale, del commercio internazionale e della fiscalità globale. Giorgio Sacerdoti Professore emerito all’Università Bocconi, già componente dell’Organo d’Appello del WTO. Tra i massimi esperti mondiali di diritto del commercio internazionale. Fabrizio Marrella Professore ordinario di diritto internazionale e dell’Unione Europea all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Laura Travaglini Dirigente e responsabile area Affari internazionali di Confindustria. Enrico Perticone Professore a contratto di merceologia doganale (Univ. Pescara), membro direttivo CNSD. Antonio Di Meo Esperto in Incoterms® e pagamenti internazionali, docente Università Cattolica Milano. Giuliano Ceccardi Vicepresidente CNSD, doganalista, direttore rivista “Il Doganalista”. Filippo Mancuso Dirigente area fiscalità e coordinatore team dogane e commercio internazionale di Assonime. Marina Zanga PhD, formatrice da oltre 20 anni, esperta in adempimenti doganali e operazioni internazionali. Marina Brunazzi Funzionario Assonime, collaboratrice Università Europea di Roma, esperta in fiscalità internazionale. Giuseppe Condina Avvocato e funzionario Agenzia delle Dogane, docente di diritto tributario Università di Parma. Massimo Monosi Esperto di diritto doganale e tributario, Studio Legale Armella & Associati. Stefano Comisi Studio Armella & Associati, esperto in accise e diritto tributario. Membro gruppo accise ICC Italia. Marco Peirolo Commercialista, autore di saggi e pubblicazioni scientifiche in materia IVA. Claudia Composta Doganalista, consulente in materia doganale e socio amministratore CAD Mantova. Marica Mestieri Doganalista, consulente e socio amministratore CAD Mestieri. Chiara Righetti Doganalista e socio amministratore CAD Righetti. Elena Righetti Doganalista e socio amministratore CAD Righetti. Elisa Zona Responsabile normativa doganale Prada Spa, presidente Asso.AEO. Alessandro Cestaro Doganalista, AEO Manager di Electrolux Professional Group. Daniele Pomata Penalista, attivo nei fori di Genova e Milano. Tatiana Salvi Studio Armella & Associati, esperta di diritto doganale. Antonella Salvatori Funzionaria ADM – Ufficio Dogane di Firenze, esperta di accise. Piero Porcu Già responsabile URP presso Ufficio Dogane Alessandria, esperto in accise.