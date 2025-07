Fuori “Pezzo di carta”, il nuovo singolo di Methos

Nel nuovo singolo Methos canta l’amore, ma non per qualcuno: per la scrittura stessa, come se ogni parola cercasse riparo in un foglio

Delicata e intensa, “Pezzo di carta” è una ballata folk d’autore che sembra nascere in punta di voce, tra silenzi carichi di senso e parole sussurrate. Methos canta l’amore, ma non per qualcuno: per la scrittura stessa, come se ogni parola cercasse riparo in un foglio. Il brano si muove sul filo sottile tra una lettera mai inviata e una confessione intima, sospeso tra il desiderio di rivelarsi e quello di proteggere ciò che si prova.

L’arrangiamento è avvolgente: chitarra acustica, contrabbasso, batteria e un tocco di archi disegnano un paesaggio sonoro caldo e intimo, dove ogni suono è essenziale e ogni pausa parla. “Pezzo di carta” non alza la voce, ma resta. Come certe cose che non si dicono, ma si sentono.

Methos, classe 2003, originario di Siracusa e cresciuto artisticamente a Livorno, comincia a comporre giovanissimo, debuttando dal vivo già nel 2016. Nel 2023 avvia una nuova fase, affiancato da una band di giovani musicisti, con l’obiettivo di fondere l’energia dell’urban pop con la profondità lirica dell’indie cantautorale. Le sue canzoni sono istantanee del quotidiano, attraversate da uno sguardo poetico e malinconico.

Dopo “Un giorno come gli altri” (marzo) e “Miraggio” (maggio), “Pezzo di carta” è un nuovo tassello che arricchisce la sua evoluzione artistica, confermandone la voce autentica e la sensibilità compositiva.