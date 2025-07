Cade il limite per i liquidi da portare sugli aerei: ecco in quali aeroporti

Niente più boccettine da 100 millilitri per portare dei liquidi in aereo: novità in diversi scali italiani dotati di scanner di ultima generazione

Acqua, profumi, olio: non ci saranno più limiti per i liquidi che possono entrare in aereo. Addio alle boccettine da 100 millilitri, addio al dramma di non poter comprare neanche una bottiglia di vino (a patto di non stiparla in valigia): stando a quanto annuncia il Corriere, forse già tra fine luglio e inizio agosto (ma sui tempi non c’è certezza), all’interno del bagaglio a mano si potranno mettere pure i liquidi senza più rispettare il limite dei 100 millilitri. E non andranno nemmeno più mostrati ai controlli. Questo perchè, scrive sempre il Corriere, a breve dovrebbero ricominciare a funzionare gli scanner di ultima generazione che erano stati sospesi in via precauzionale.

Come spiega ancora il Corriere, al termine delle verifiche tecniche la Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) darà l’ok all’algoritmo aggiornato degli apparecchi Hi-Scan 6040 CTiX realizzati dalla società Smiths Detection. Ne sono dotati gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna, Torino. Il Corriere riferisce che una portavoce della Commissione europea ha confermato l’arrivo del via libera.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)