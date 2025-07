Arrestato in Francia il compagno di Tania Bellinetti: ora l’estradizione

Trovato e arrestato in Francia il compagno di Tania Bellinetti: ora al via l’iter di estradizione. Perquisita la donna che lo portò all’estero

Il Fast team Sirene Interpol “oggi ha rintracciato ed arrestato in Francia, sulla scorta delle informazioni condivise dalla Squadra mobile di Bologna”, Selmi Faiez, il 38enne tunisino compagno di Tania Bellinetti, la 47enne morta lo scorso 8 aprile dopo essere caduta dal terzo piano della palazzina in cui abitava in via Tolstoj, in zona Barca a Bologna. Lo fa sapere la Questura bolognese, ricordando che l’uomo era destinatario di Mandato di arresto europeo, emesso dal gip di Bologna su richiesta della Procura, nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia sfociato nell’emissione, a dicembre, di un’ordinanza di custodia in carcere. L’uomo, che aveva già scontato una condanna a due anni per maltrattamenti nei confronti della donna risalenti al 2018, nell’aprile del 2024 aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Lo scorso novembre, però, Bellinetti lo aveva nuovamente denunciato per maltrattamenti, e a dicembre era stata disposta a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere.

Per quanto riguarda la morte della 47enne, Faiez era stato indagato per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, e le indagini sul decesso della donna hanno portato gli investigatori a scoprire che il 38enne adesso si trovava a Rennes e ad “indentificare alcuni connazionali, domiciliati in Francia, che potevano ospitarlo”. Sulla scorta delle informazioni ricevute, alle 10 di questa mattina le autorità francesi sono riuscite a rintracciare e arrestare il ricercato, e ora verranno avviate le procedure per l’estradizione in Italia. Contestualmente all’arresto di Faiez, la Questura fa infine sapere che la Squadra mobile “ha eseguito, nell’ambito del procedimento penale sulla morte di Tania Bellinetti, un decreto di perquisizione domiciliare a carico di una donna bolognese”. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, “l’8 aprile, subito dopo la caduta dal balcone di Bellinetti”, Faiez “si era fatto accompagnare dalla donna (a carico della quale oggi è stata eseguita la perquisizione, ndr) dal quartiere Barca, in cui risultava in quel momento presente, in Francia, attraverso il confine di Ventimiglia”, arrivando in Francia nella notte del 9 aprile.

