Rapimenti, fughe e indagini nella terza stagione di SWAT stasera su Rai 4: la trama

“SWAT” torna con tre episodi ad alta tensione. Rapimenti, fughe e indagini nella terza stagione in onda stasera su Rai 4

La squadra di “S.W.A.T.” cerca dei ladri in fuga con una lancia termica ad alta tecnologia. E’ la trama dell’episodio “Corsa ai soldi” della terza stagione della serie poliziesca in onda mercoledì 23 luglio alle 21.20 su Rai 4.

A seguire, nell’episodio “Nella tana del leone”, gli agenti sono impegnati in una negoziazione con una famiglia – con un ordine di sfratto dalla loro casa – che ha preso in ostaggio un’ufficiale locale. Hicks si propone per lo scambio con l’agente ferito per prendere tempo e consentire al resto della squadra di elaborare un piano.

In “Le mani sinistre”, infine, la squadra SWAT unisce le forze con la Divisione Crimine Organizzato di Los Angeles per recuperare un’ufficiale rapita dopo che la sua copertura è saltata durante un’operazione per smantellare un traffico di esseri umani.