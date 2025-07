Lutto nel mondo del calcio: morto a 64 anni Celeste Pin, ex Fiorentina

L’ex difensore e bandiera della Fiorentina, Celeste Pin, è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Firenze. Aveva 64 anni

Il calcio è in lutto. L’ex difensore e bandiera della Fiorentina, Celeste Pin, è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Firenze. Aveva 64 anni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la Polizia. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita. L’allarme è stato dato da un parente. Nato il 25 aprile del 1961 a San Martino, frazione di Colle Umberto, in provincia di Treviso, Pin ha esordito nel calcio che conta con la maglia del Perugia. Poi è approdato alla Fiorentina dove, in una decina di anni, ha collezionato 200 presenze giocando anche la finale di Coppa Uefa del ’90 persa contro la Juventus.

Dopo la Viola, ha giocato con il Verona per chiudere la sua carriera a Siena. E quindi la Fiorentina che, con il presidente Commisso in testa, si unisce al dolore della famiglia Pin, “Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni, sia pubbliche che private. Ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata“. Anche il Verona calcio manda esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di Celeste. Il difensore ha difeso i colori gialloblù per quattro stagioni, dal 1991 al 1995”.

Stessa cosa fa la sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Ha avuto un legame autentico con Firenze, è stato una bandiera per la Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città, ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia”. In questi anni, aggiunge l’assessora allo Sport, Letizia Perini, “ha continuato a dare tanto alla città, allenando bambini e ragazzi con immutata passione per il pallone. Mancherà a tutti noi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)