Banche: Unicredit ritira l’offerta per Banco Bpm

Unicredit ritira l’offerta per Banco Bpm: dietro questa scelta ci sarebbe la mancata realizzazione della condizione sui Golden power

Il consiglio di Amministrazione di UniCredit ha annunciato, in una nota, il ritiro dell’offerta per Banco Bpm. Dietro questa scelta ci sarebbe la mancata realizzazione della condizione sui Golden power. “La mia responsabilità principale è di agire nel migliore interesse di UniCredit e dei nostri azionisti. La continua incertezza sull’applicazione delle prescrizioni del Golden Power non giova a nessuno dei due. Abbiamo quindi deciso di ritirare la nostra offerta“, ha detto l’ad di Unicredit, Andrea Orcel.

L’annuncio è arrivato dopo che nelle scorse ore la Consob un’ulteriore sospensione di 30 giorni dal 23 luglio al agosto. Nella nota, Unicredit sottolinea che “la condizione relativa all’autorizzazione Golden Power non è soddisfatta. Il processo di offerta è stato influenzato dalla clausola di Golden Power, insistentemente invocata dai vertici di Bpm, che ha impedito a Unicredit di dialogare con gli azionisti di Bpm nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito”.

Unicredit parla inoltre di “opportunità mancata non solo per gli stakeholder di Bpm ma anche per le comunità imprenditoriali italiane e per l’economia in generale”. UniCredit, conclude, “rimane convinta che il consolidamento del settore bancario italiano porterebbe benefici sia al Paese che all’Europa nel suo complesso”.

