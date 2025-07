A Riva Ligure trovate le ciabatte di Jonathan Forzan, il 31enne scomparso da ieri

A Riva Ligure si cerca Jonathan Forzan: ritrovate le ciabatte. Il 31enne è uscito ieri per fare un bagno in una caletta del paesino ma poi non ha più dato notizie. Gestiva una casa vacanze

È allarme a Riva Ligure, in provincia di Imperia, per la scomparsa di Jonathan Forzan, 31 anni. Il giovane è uscito in costume ieri per fare il bagno, ma non è più tornato a casa e non si è presentato ad alcuni appuntamenti che aveva. Nella caletta di Villaregia, dove era solito andare a fare il bagno, sono state ritrovate un paio di ciabatte che dovrebbe essere del 31enne. I suoi familiari e amici hanno lanciato un appello sui social per chiedere aiuto e ritrovarlo. Il suo telefono risulta spento. Quando ieri mattina si è allontanato dalla casa della nonna indossava un costume da bagno di colore arancione.

Questa mattina è decollato l’elicottero Drago 152 dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori a bordo per perlustrare il tratto di mare davanti al paese. Il giovane ha studiato all’università Iulm di Milano. È proprietario della casa vacanza Chéry, a Riva Ligure, che si occupava di gestire.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)