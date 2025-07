Una corsa per essere liberi con “L’afide e la formica” stasera su Rai 5: la trama del film

Il film “L’afide e la formica”, diretto da Mario Vitale, in onda martedì 22 luglio alle 21.15 su Rai 5: ecco la trama

Fatima ha 16 anni e indossa il velo. La sua cultura lo prevede e sua madre Amina glielo impone. Nata in Calabria da genitori musulmani, la ragazza vive tutti i conflitti e le emozioni tipiche della sua età, ma sente di non essere come i suoi coetanei: è chiusa nella sua solitudine, costantemente fuori posto. È la storia del film “L’afide e la formica”, diretto da Mario Vitale, in onda martedì 22 luglio alle 21.15 su Rai 5. Con Giuseppe Fiorello, Cristina Parku, Valentina Lodovini, Alessio Praticò, Nadia Kibout, Anna Maria De Luca, Ettore Signorelli.

Un giorno l’insegnante di educazione fisica, Michele Scimone, propone ai suoi studenti di iscriversi alla Maratona di Sant’Antonio. Per Fatima è la prima vera opportunità da cogliere. Ma per l’insegnante, ex corridore, tormentato da un passato irrisolto e da una relazione fallita con Anna, il velo che Fatima indossa è motivo di pregiudizio. Sarà l’inizio di un rapporto che cambierà le loro vite, mentre la corsa riuscirà a renderli entrambi liberi.