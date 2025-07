Tre episodi di Fire Country 3 in prima visione assoluta stasera su Rai 4: la trama

Triplo appuntamento con la terza stagione della serie “Fire Country”, in onda in prima visione assoluta martedì 22 luglio alle 21.20 su Rai 4. Negli episodi 4, 5 e 6 la squadra deve eseguire un salvataggio in un ascensore durante un’interruzione di corrente indotta dal calore. I team di Station 42 e Three Rock dovranno poi affrontare l’atterraggio di emergenza di un aereo fuori Edgewater. E ancora intervenire durante un incendio in una foresta per salvare un nido di aquile e mettere al sicuro la specie protetta, e impedire che l’incendio si diffonda in città.