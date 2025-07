È morto in Costa Rica Malcolm-Jamal Warner, il Theo de “I Robinson”

È morto Malcolm-Jamal Warner: è stato Theo ne “I Robinson”. La star si trovava in vacanza in Costa Rica quando è annegato mentre nuotava nell’oceano

Se ne va a 54 anni Malcolm-Jamal Warner, l’attore noto per aver interpretato Theodore ‘Theo’ Huxtable nella sitcom “I Robinson”. La star si trovava in vacanza in Costa Rica quando è morto. Come riferiscono i media americani, Warner è annegato mentre nuotava. L’interprete si trovava a Playa Grande de Cocles, una spiaggia a Limón, con la famiglia. La polizia ha riferito che l’uomo è stato trascinato da una corrente di risacca non riuscendo a risalire in tempo dalle profondità dell’oceano. Trovato, poi, sulla spiaggia, è stato effettuato il primo soccorso, ma per il 54enne non c’era già più niente da fare. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio.

Warner è stato protagonista ne “I Robinson” dal 1985 al 1992, quando la sitcom è andata in onda negli Usa. Per il ruolo di Theo, ha ricevuto anche una nomination agli Emmy come Miglior attore comico non ptotagonista. Il 54enne, nato nel New Jersey il 18 agosto 1970, lascia una moglie e una figlia.

Warner ha recitato anche in “Malcolm & Eddie” (1996-2000) e in “Reed Between the Lines”. Nel corso degli anni, è apparso anche come guest star in decine di programmi televisivi. Tra questi anche la serie in cui ha recitato Meghan Markle, “Suits”, “Willy, il principe di Bel-Air” o “Dexter”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)