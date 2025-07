Tragedia sfiorata a Riccione, in salvo bimba disabile caduta nel porto canale

Riccione: ai fuochi d’artificio per la ‘madonna del mare’, una bambina disabile di 9 anni ha perso l’equilibrio ed è caduta in mare con la carrozzina. Salvata da un carabiniere libero dal servizio

Una bambina disabile di nove anni è caduta nel porto canale di Riccione con la carrozzella alla quale era legata, e ha iniziato ad affondare, ma un carabiniere libero dal servizio si è subito buttato un acqua, l’ha sganciata e riportata alla superficie. È successo ieri sera, domenica 20 luglio, poco prima di mezzanotte a Riccione, nel riminese, durante i fuochi artificiali per la tradizionale manifestazione “Madonna del Mare”. Al porto canale, racconta l’Arma, c’erano centinaia di spettatori e la bambina, per cause accidentali, ha perso l’equilibrio ed è caduta in punto dove l’acqua supera i due metri.

Tra il pubblico c’era anche l’appuntato di Riccione che, libero dal servizio, stava assistendo all’evento e che si è tuffato e l’ha salvata “tra gli applausi dei presenti, ancora sgomenti per quanto appena accaduto”. Subito alla piccola sono state prestate le prime cure del personale sanitario presente sul posto per seguire l’evento, e la bambina è risultata in buone condizioni così come il suo soccorritore. Dunque alla fine la vicenda si è conclusa “con solo tanto spavento per la famiglia lombarda venuta a trascorrere qualche giorno di vacanza in Riviera”, concludono i carabinieri.

(Foto di Stephen Kleckner da Wikipedia)

