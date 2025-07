Su Rai 2 continua in prima visione assoluta Elsbeth 2: la trama degli episodi di oggi

Continua in prima visione assoluta la seconda stagione “Elsbeth”, la serie americana spin-off dei legal drama “The good wife” e “The good fight”, in cui Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York a incastrare pericolosi criminali. Lo fa con il suo speciale tocco a metà strada tra ironia e spregiudicatezza, collaborando con l’esperto e carismatico capitano C.W. Wagner e con Kaya Blanke, un’agente stoica e con una grande etica, trascurata dai suoi superiori.

Nell’episodio intitolato “La giurata numero 13”, in onda lunedì 21 luglio alle 21.20 su Rai 2, Elsbeth si sente finalmente una vera newyorkese quando viene convocata a far parte di una giuria popolare per un processo d’omicidio dove dovrà vedersela con l’ostile giudice Milton Crawford, un avversario formidabile. Nel frattempo, arriva l’amato figlio Teddy a farle visita e subito il distretto lo accoglie con affetto. In “Finale di stagione”, la co-protagonista di una serie poliziesca chiede al produttore di inventare un finale di stagione che le permetta di prendersi una pausa dalla serie per recitare così in un prestigioso teatro di Londra. Il produttore sembra non essere d’accordo e da qui nascono una serie di conflitti e possibili crimini.

“Elsbeth – seconda stagione”: “La giurata numero 13” e “Finale di stagione”, con Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce.