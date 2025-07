Sinner non giocherà il Masters 1000 di Toronto: rientro a Cincinnati

Sinner allunga le vacanze: non giocherà il Masters 1000 di Toronto e tornerà in campo direttamente a Cincinnati. Intanto Darderi ha vinto l’Atp 250 di Bastad

Jannik Sinner non prenderà parte al Masters 1000 di Toronto, in programma dal 27 luglio al 7 agosto in Canada. Il numero 1 della classifica ATP tornerà in gara al Masters 1000 di Cincinnati (7-18 agosto) e poi agli US Open (24 agosto-7 settembre).

L’anno scorso Sinner ha vinto sia Cincinnati che US Open. Tornerà domani a Montecarlo per riprendere gli allenamenti, poi la partenza per il Nord America.

Intanto Luciano Darderi vince l’ATP 250 di Bastad, in Svezia. Dopo i successi ai danni di Raphael Collignon per 6-2, 2-6, 6-2, di Elias Ymer per 6-2, 6-2, di Sebastian Baez per 6-0, 6-2, e di Francisco Cerundolo (testa di serie numero 1 del tabellone) per 6-2, 3-6, 7-6(3), l’azzurro ha battuto in finale Jesper de Jong 6-4, 3-6, 6-3.

E’ il terzo titolo in carriera nel circuito maggiore del giocatore italo-argentino, che in bacheca vanta anche tre trofei Challenger e due ITF. Darderi rientra così nella top 50 della classifica mondiale piazzandosi alla 46esima posizione, lui che ad agosto 2024 raggiunse il best ranking di numero 32 ATP.

