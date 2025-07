Obama arrestato alla Casa Bianca: il deepfake di Trump è virale

Obama arrestato alla Casa Bianca: il deepfake pubblicato da Trump fa il giro del mondo. Il video è accompagnato dalla canzone “Ymca” dei Village People con tanto di scritta: “Nessuno è al di sopra della legge”

Sta facendo molto discutere il video creato dall’intelligenza artificiale presente su Tik Tok e rilanciato da Trump, sul proprio profilo Truth. Nella clip, si vedono il presidente americano e Barack Obama seduti nello studio Ovale. Ad un tratto tre poliziotti dell’Fbi fanno irruzione e arrestano l’ex presidente degli Stati Uniti, sotto lo sguardo divertito del tycoon. Poco dopo, le immagini proseguono con Obama dentro una cella, con indosso la tipica tuta arancione da detenuto. Il video è accompagnato dalla canzone “Ymca” dei Village People con tanto di scritta: “Nessuno è al di sopra della legge”. Il ‘deepfake’ gira sui social nei giorni della notizia dei documenti pubblicati dalla direttrice dell’intelligence Usa, Tulsi Gabbard, che denuncia che l’amministrazione Obama avrebbe mentito in merito alle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016, organizzando di fatto la ‘narrazione’ sulla presunta collusione tra Trump e Mosca.

USA. “TRUMP MOSTRA PUNTO PIÙ SQUALLIDO”, RENZI PUBBLICA VIDEO ‘FAKE’ ARRESTO OBAMA

“Con questo video contro Obama pubblicato oggi, Donald Trump supera ogni limite, mostrando il livello pericoloso che può raggiungere l’intelligenza artificiale. E mostrando soprattutto il punto più squallido che può raggiungere la Casa Bianca. Solidarietà al Presidente Obama. E un messaggio agli elettori di tutto il mondo: chi vota sovranista fa del male all’economia del Paese con i dazi, ma fa male anche alla dignità delle Istituzioni con le fake news”. Lo scrive su X il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, postando il video.

BORGHI (IV): TRUMP E VIDEO FAKE SU OBAMA, DERIVA BARBARICA

“Siamo dentro una deriva che non può passare sotto silenzio. Non ci aspettiamo le parole dei trumpiani italiani garantisti a senso unico, perché già sappiamo che non ci saranno. Anzi, come dimostra Milano, sono già pronti all’emulazione. Però questa idea che le istituzioni siano proprietà privata con le quali si possa pensare di prendersi rivincite e vendette è qualcosa di barbarico. Da rigettare. Difendendo e rilanciando l’idea della libertà. Perché è sempre più chiaro dove ci porta il sovranismo: alla privazione delle libertà, che siano individuali, collettive o economiche. E, naturalmente, forza Barack!”.

MENTANA: MAI CADUTI COSI’ IN BASSO

“Trump e Obama seduti uno accanto all’altro nello Studio Ovale. D’improvviso tre agenti dell’Fbi immobilizzano e ammanettano l’ex presidente tra gli sghignazzi dell’attuale. La scena successiva mostra Obama in cella, in divisa da detenuto. “Nessuno è al di sopra della legge” è il titolo del video ovviamente realizzato con l’intelligenza artificiale. L’aspetto grave e clamoroso è che a postarlo sul proprio profilo nel social di sua proprietà sia stato lo stesso presidente degli Stati Uniti, mai caduti così in basso”, ha scritto Enrico Mentana su Instagram.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)