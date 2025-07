È morta Preta Gil, cantante brasiliana figlia di Gilberto. L’artista e attivista per i diritti civili, si è spenta per un tumore al colon: il cordoglio di Lula

È morta a 50 anni a causa di un tumore al colon la cantante, attrice ed attivista brasiliana per i diritti civili Preta Maria Gadelha Gil Moreira, figlia del leggendario musicista e cantante Gilberto Gil. Aveva 50 anni. La scomparsa è avvenuta ieri a New York, dove Petra Gil era andata per sottoporsi ad un trattamento sperimentale per la malattia, dopo che aveva cominciato con un trattamento di chemioterapia e radioterapia in Brasile ed essersi già sottoposta ad un intervento chirurgico nel 2024. La scoperta del cancro era avvenuta nel 2023. “È con tristezza che annunciamo la scomparsa di Preta Maria Gadelha Gil Moreira, a New York, dove stiamo attualmente gestendo le procedure per il suo rimpatrio in Brasile”, si legge in un post sui social di Gilberto Gil, in cui la famiglia scrive ancora: “Chiediamo comprensione da parte dei nostri tanti cari amici, fan e professionisti dei media mentre attraversiamo questo momento difficile con la nostra famiglia. Divulgheremo informazioni sull’addio il prima possibile”.

Ad esprimere cordoglio anche il presidente del Brasile, Luiz Inßcio Lula da Silva, che sui social scrive: “Sono profondamente addolorato nell’apprendere che Preta Gil ci ha lasciato domenica sera. Talentuosa e laboriosa in tutto ciò che faceva, sia come artista sia come imprenditrice, Preta ha continuato a diffondere gioia nella vita anche nei momenti più difficili della sua terapia. Preta era una persona profondamente amata e ammirata dal pubblico e da coloro che hanno avuto la gioia di conoscerla. I palcoscenici e i carnevali che ha così animato sentiranno la sua mancanza. Non appena ho appreso la triste notizia, ho chiamato il mio compagno Gilberto Gil e Flora per confortarli in questo momento di dolore. A tutta la famiglia di Preta, Sandra, suo figlio Francisco e sua nipote Sol de Maria, voglio inviare un caloroso e amichevole abbraccio. Che l’amore che Preta ha condiviso per tutta la sua vita continui a scaldare i vostri cuori e quelli di tutte le persone che l’ammiravano così tanto”.

Nata a Rio de Janeiro l’8 agosto 1974, Preta Maria Gadelha Gil Moreira era figlia della star della musica brasiliana Gilberto Gil, uno dei padri del tropicalismo, e della produttrice Sandra Gadelha. Cresciuta tra le sonorità politiche e poetiche del padre e l’entourage culturale degli anni post-dittatura, era anche nipote ‘adottiva’ di Caetano Veloso, simbolo della musica d’autore brasiliana.

