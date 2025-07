L’Italia Under 20 vince l’Europeo di basket, in finale travolta la Lituania

Così il Presidente FIP Giovanni Petrucci: “Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013. Anche il Ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi“.

Così coach Rossi: “Una grande gioia per questi ragazzi. Desidero che la copertina sia tutta per loro. Sono contento anche per la Federazione che ha iniziato un progetto di un certo tipo e credo che questa sia una bella risposta per tutto il movimento e delle società che allenano questi ragazzi tutto l’anno. E’ la vittoria di tutti. Siamo felici e ce la godiamo“.

L’MVP Francesco Ferrari: “Siamo orgogliosissimi di questo risultato. Fin dall’inizio del raduno a Domegge avevamo come obiettivo entrare nelle prime 8 d’Europa e poi una volta li giocarcela con tutti. Con Israele siamo andati in difficoltà ma sapevamo di poter fare qualcosa di specialissimo e lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo dato tutto sapendo anche che era la nostra ultima esperienza in Under 20. Ripeto: orgogliosissimi e FORZA ITALIA!“