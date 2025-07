Dalla Toscana alla Sardegna nella nuova settimana di Camper su Rai 1

Nuova settimana in compagnia di “Camper” e Peppone Calabrese, da lunedì 21 a venerdì 25 luglio alle 12.00 su Rai1. Si parte da Ronciglione

Nuova settimana in compagnia di “Camper” e Peppone Calabrese, da lunedì 21 a venerdì 25 luglio alle 12.00 su Rai1. Da Ronciglione, Monica Caradonna farà gli onori di “Casa Caradonna” imbandendo una tavola di prodotti eccellenti della tuscia viterbese. Elisa Silvestrin mostrerà il lato più attivo e dinamico delle vacanze sulla costa toscana di Castiglioncello, in provincia di Livorno, per poi immergersi nelle acque del Salento tra Marina di Pescoluse e Lido Marini, proseguire sulle sponde lucane di Policoro e arrivare nel cuore della Puglia ionica a Marina di Ginosa, nella provincia di Taranto.

Di isole e borghi preziosi si occuperà Lorenzo Branchetti iniziando dalla pittoresca Atzara, nel cuore della Barbagia nuorese, per poi passare all’arcipelago de La Maddalena, tuffarsi nell’atmosfera di Terrasini e Cefalù, nel Palermitano, per concludere tra i borghi antichi di Novara di Sicilia, in provincia di Messina.

Gloria Aura Bortolini esplorerà luoghi dal fascino nascosto, tra cui il Giardino La Cultura a Giuggianello, nel Salento più autentico, mentre Cristina Rinaldi spazierà dal mare alla montagna, da un insolito aperi-jazz con vista sulla Maga Circe a Sabaudia, in provincia di Latina, fino all’elegante Aosta.

Con Marco Di Buono il pubblico potrà assistere alla Sagra del Passatello di Ostra, nelle campagne anconetane e poi più a nord, a Castro, dove è protagonista il tipico raviolo bergamasco detto Casoncello.

Annalisa Baldi condurrà invece gli spettatori nelle rievocazioni storiche del Palio dei Conservatori a Frosinone poi ad Albenga, al Palio dei Quartieri e nella torinese Alpignano per il Palio Dij Cossot.

Sarà un itinerario di riflessione e spiritualità quello che farà Daria Luppino nella quiete dell’Eremo delle Carceri ad Assisi, in provincia di Perugia. Con gli occhi del turista quasi per caso di Mirko Gancitano, il programma andrà alla scoperta delle atmosfere artistiche di Calcata, un piccolo borgo della Tuscia capace di incantare con la sua magia.

Marco Scorza continuerà la sua ricerca di stile nei mercatini, questa settimana nella città bianca di Ostuni e ad Alghero, in cerca del perfetto cerchietto-gioiello per i selfie estivi più ricercati mentre in studio con Valeria Oppenheimer consiglierà come osare con i più look più stravaganti dell’estate. In studio, la settimana sarà arricchita da un ospite d’eccezione: Luca Barbareschi.