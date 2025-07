Su Rai 4 tra il bene e il male con “The Innocents”: la trama del film

Una storia che il regista norvegese Eskil Vogt dirige nel thriller “The Innocents”, in onda domenica 20 luglio alle 21.20 su Rai 4

La piccola Ida si è appena trasferita, insieme ai genitori e alla sorella autistica, in un isolato complesso residenziale ai margini della foresta. Giocando sotto casa fa timidamente amicizia con Ben e altri bambini del luogo, scoprendo di avere in comune con loro strani poteri psichici. I giochi infantili si trasformano presto in un’epica battaglia, senza esclusione di colpi, tra Bene e Male.

Una storia che il regista norvegese Eskil Vogt dirige nel thriller “The Innocents”, in onda domenica 20 luglio alle 21.20 su Rai 4. Già sceneggiatore dei due film di Joachim “Trier Thelma” e “La persona peggiore del mondo”, alla sua seconda regia per il cinema, Eskil Vogt esplora una terra di nessuno, tra Stephen King e Henrik Ibsen, in cui pochi si sono avventurati. “The Innocents” è una favola allegorica sulla scoperta del Male ma anche, in qualche bizzarra maniera, un film di “supereroi”, spogliato di tutti gli orpelli pop e riportato alla sua vocazione originaria che pone una questione di fondo: che strumenti abbiamo per affrontare il nostro lato oscuro?