Stanotte su Rai 3 si chiude la stagione di “Dilemmi”

La forma fisica, con Rita Rusic e Pierluigi Pardo ospiti di Gianrico Carofiglio, chiude la stagione del programma Dilemmi su Rai 3

Ultima puntata della stagione, domenica 20 luglio in seconda serata su Rai 3, per “Dilemmi”, il programma condotto da Gianrico Carofiglio nel quale si affronta un dilemma etico, civile, politico, sociale e se ne discute con due ospiti dalle opinioni opposte e con regole d’ingaggio precise e non violabili, senza risse, senza insulti senza sceneggiate ad uso televisivo.

Al termine non ci sono né vincitori né vinti, ma solo due persone che espongono le proprie riflessioni senza pretendere di annientare l’avversario, ma cercando invece di aiutare lo spettatore a farsi un punto di vista meno superficiale sull’argomento.

La sesta puntata ha come “dilemma” la forma fisica, e Carofiglio ne parla con l’attrice e produttrice Rita Rusic e con il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. L’esibizione musicale, invece, sarà della cantante Lina Simons, accompagnata da Francesco Garramone alla chitarra, che canterà “Je so pazzo”.

Infine, come sempre, Gianrico Carofiglio, si confronterà con l’AI per capire se ci sono nuovi punti di vista su quanto appena dibattuto. Finalmente svelata, in conclusione, la voce dell’Intelligenza Artificiale, quella dell’attrice Carla Signoris, che ha accompagnato Carofiglio in questa nuova serie.

Dilemmi è un programma di Pietro Galeotti, Ivan Carozzi e Francesca Santolini, per la regia di Anna Grossi. Prodotto da Ruvido TV