Oggi su Rai Movie “The Hollow Point – Punto di non ritorno”: la trama del film

Sabato 19 luglio Rai 4, alle 21.20, propone il thriller “The Hollow Point – Punto di non ritorno” (2016): ecco la trama

Dopo alcuni anni di assenza, lo sceriffo Wallace fa ritorno nella sua città natale in Arizona ma trova la comunità sotto lo scacco della criminalità organizzata e del traffico d’armi. Sabato 19 luglio Rai 4, alle 21.20, propone il thriller “The Hollow Point – Punto di non ritorno” (2016). Inimicatosi il boss del cartello messicano Atticus, che ben presto lo vuole morto, Wallace capisce che l’unico modo per proteggere i concittadini è l’utilizzo delle maniere forti.

Lo sceriffo trova un alleato in Leland, anziano uomo di legge ormai in pensione, e insieme iniziano una spietata lotta contro il crimine. Diretto dal regista spagnolo Gonzalo López-Gallego – che si è fatto apprezzare nel genere fantastico con “Apollo 18” e “Open Grave” – “The Hollow Point – Punto di non ritorno” è una versione pulp e hard boiled di “Non è un paese per vecchi”. Con ritmo serrato e un crescendo di tensione, il film si distingue anche per un cast di volti molto amati dal grande pubblico come Patrick Wilson, Ian MacShane e John Leguizamo.