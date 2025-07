La Svezia punisce con il carcere chi lascia il cane solo in casa oltre 6 ore

Fino a 2 anni di carcere per chi lascia il cane solo in casa oltre 6 ore: succede in Svezia. La solitudine prolungata del proprio migliore amico equiparata a maltrattamento

Chi ha un cane, o ne ha avuti, sa quanto la solitudine sia motivo di sofferenza per i nostri migliori amici. Certo, non sempre è evitabile doverli lasciare soli in casa, ma se la ‘pratica’ risulta prolungata ed eccessiva, a detta delle migliori scuole cinofile, può essere paragonabile a un’azione di violenza nei confronti degli animali domestici. Ora questo principio è diventato legge, in Svezia, Paese pioniere di una normativa- approvata ormai da quasi 3 mesi- tra le più rigorose, in materia di protezione animale.

COSA SI RISCHIA: MULTE, ISPEZIONI, CONFISCA DELL’ANIMALE E PERSINO L’ARRESTO

Ora infatti lasciare un cane da solo tra le mura domestiche a Stoccolma e dintorni, per oltre sei ore consecutive, è considerato un reato e può comportare persino una pena detentiva fino a due anni di carcere, oltre naturalmente a multe, ispezioni e, nei casi più gravi, la confisca dell’animale da parte delle autorità.

NUOVI DIVIETI E PRESCRIZIONI, IN DETTAGLIO

In dettaglio, la nuova normativa impone per legge ai proprietari di portato fuori il cane almeno ogni sei ore e che abbia contatti regolari con persone o altri cani. Anche l’uso delle gabbie in casa è vietato, salvo che la porta venga rimossa o bloccata in posizione aperta in modo permanente. E ancora, per garantire il benessere degli animali, anche gli ambienti domestici devono essere adeguati alla taglia e alle esigenze dell’animale: deve esserci una cuccia rialzata, acqua sempre disponibile, zone d’ombra e riparo dal vento e dalla pioggia. Per i cani più piccoli, anziani o disabili, sono richieste rampe o scale per agevolare i movimenti. Inoltre, per le cagne gravide o con cuccioli, la legge impone la creazione di uno spazio tranquillo e separato. Insomma, pratiche di buon senso e prescrizione del ‘manuale del buon proprietario di cani’ per la prima volta sono state elette a rango normativo.

LA SOLITUDINE È MALTRATTAMENTO

A sponsorizzare fortemente la riforma della legge a tutela degli animali domestici è stata l’associazione svedese per il benessere animale Djurskyddet Sverige. “Lasciare un cane solo per lunghi periodi non è solo una dimenticanza: è una forma di abbandono emotivo”, ha dichiarato a Svt Nyheter la portavoce Anna-Karin Andersson. Il legislatore ha previsto alcune eccezioni: come i viaggi, le visite veterinarie o la partecipazione a eventi cinofili. Ma la regola generale è che non si possono lasciare troppo a lungo gli animali da soli. In caso di segnalazione, gli ispettori dell’Agenzia veterinaria nazionale possono intervenire, effettuare controlli a sorpresa, e in caso di violazioni gravi rimuovere l’animale.

IN 3 MESI OLTRE 500 CONTROLLI, 37 AMMONIMENTI E 5 RIMOZIONI

Dall’entrata in vigore della legge, in 90 giorni, sono stati effettuati oltre 500 controlli in tutta la Svezia. Le autorità hanno emesso 37 ammonimenti e in cinque casi è stato disposta la rimozione dell’animale. Le città con più segnalazioni sono state Stoccolma, Göteborg e Malmö.

COSA SUCCEDE IN ITALIA

In Italia non esiste un limite ‘legale’ al numero di ore in cui un cane può essere lasciato da solo. Il decreto legislativo 146/2001 si limita a richiedere condizioni generiche di benessere psicofisico. Con questa legge, la Svezia ha compiuto una vera e propria rivoluzione nella convivenza uomo-animali: non è un diritto portarsi a casa un cane, ciò comporta il dovere di rispettare le sue esigenze etologiche, le sue emozioni, il suo benessere a 360 gradi. In Svezia i migliori amici dell’uomo ringraziano, negli altri paesi europei aspettano…

(photo credit: canile di Riccione/Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)