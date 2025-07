Il Harry come mamma Diana: in Angola tra le mine antiuomo

Harry come mamma Diana: il principe in Angola tra le mine antiuomo, negli stessi luoghi visitati da Lady D nel 1997

Harry come mamma Diana. Ventotto anni dopo il viaggio della principessa del Galles in Angola e della sua storica camminata tra le mine antiuomo, il duca di Sussex si è recato nello stesso luogo grazie a The Halo Trust e ha ripercorso un sentiero non ancora bonificato.

L’organizzazione umanitaria è impegnata nella rimozione degli ordigni dalle zone colpite da conflitti. Una missione che, nel 1997, Lady D abbracciò completamente, sensibilizzando l’opinione pubblica. I suoi passi su quel sentiero – con tanto di visiera e giubbotto antiproiettile – oggi vengono ricordati più di qualsiasi altra sua uscita pubblica. Dal 1994 The Halo Trust ha bonificato 120mila mine antiuomo in Angola, reperti di anni di guerra civile.

Così Harry, da sempre vicino a causa umanitarie, è tornato in quei luoghi, per la prima volta dalla sua uscita dalla famiglia reale. Aveva già fatto una visita nel 2019. “I bambini non dovrebbero mai vivere nella paura di giocare all’aperto o di andare a scuola a piedi”, ha detto il principe, come scrive Bbc. Durante la sua visita, Harry ha anche partecipato a un corso di sicurezza per i bambini del posto: a loro vengono impartite lezioni su come comportarsi in caso di ritrovamento di una mina. Harry è al fianco del governo dell’Angola nell’obiettivo di arrivare a un Paese completamente libero dalle mine. Mamma Diana sarebbe fiera di lui: la sua eredità e i suoi valori vivono ancora.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)