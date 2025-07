Vasco Rossi incorona Ultimo per il mega concerto di Tor Vergata: “Largo ai giovani”

Vasco Rossi si congratula con Ultimo per mega concerto di Tor Vergata: “Ogni record è fatto per essere battuto”, ha scritto il rocker su Instagram riferendosi al sold out da 250mila biglietti venduti

L’artista dei record per eccellenza Vasco Rossi si congratula con Ultimo per il mega concerto di Tor Vergata, sold out un anno prima con 250mila biglietti venduti. Il ‘raduno degli ultimi’ è previsto per il 4 luglio 2026 a Tor Vergata.

“Sono felice per Ultimo! Ogni record è fatto per essere battuto! Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò”, scrive il rocker su Instagram pubblicando due scatti con il cantautore romano. Un messaggio che si riferisce al fatto che il 29enne ha superato il primato che era saldamente suo. Nel 2017, Vasco si è esibito al Modena Park davanti oltre 225mila paganti.

“Non puoi superare l’insuperabile. Ti voglio bene anch’io Vasco”, risponde Ultimo che promette un concerto che i suoi fan ricorderanno. Non a caso, l’evento prende il nome di “La favola per sempre”, il prosieguo del tour negli stadi che ha collezionato sold out su sold out e il record di 10 show allo stadio Olimpico di Roma.

Tra i commenti al post di Vasco Rossi ci sono quelli di tanti altri artisti. “Che bel messaggio!”, scrive Stash dei The Kolors. Ermal Meta aggiunge degli applausi, Elisa e un cuore. Stesso simbolo per i Modà che postano anche un quadrifoglio, segno di buon auspicio per Ultimo. E tra i messaggi c’è già chi chiede un duetto tra Vasco e il giovane artista. Chissà che un giorno non realizzino questo desiderio dei fan.

