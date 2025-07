L’Ucraina si prende i Patriot americani destinati alla neutrale Svizzera

I cinque sistemi di missili Patriot ordinati dalla Svizzera nel 2022 erano inizialmente attesi tra il 2027 e il 2028. Ma gli Stati Uniti hanno comunicato che adesso la priorità è rifornire l’Ucraina

L’Ucraina si prende i missili della Svizzera. Il Ministero della Difesa svizzero ha annunciato di essere stato informato da Washington che le consegne dei sistemi di difesa aerea Patriot subiranno ritardi, perché adesso la priorità è l’invio di armamenti all’Ucraina. I cinque sistemi ordinati dalla Svizzera nel 2022 erano inizialmente attesi tra il 2027 e il 2028. Ora, secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Stato americano, rientrano tra quelli “interessati dalla nuova priorità”, con tempi di consegna che incerti. “Non è ancora chiaro quanti sistemi saranno coinvolti né se i ritardi riguarderanno anche i missili guidati. Sono in corso chiarimenti”, ha reso noto il governo elvetico.

Nel frattempo, la Nato conferma che i preparativi per la consegna dei Patriot all’Ucraina sono in fase avanzata. Lo ha dichiarato il nuovo Comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR), generale Alexus Grynkewich, durante la cerimonia di insediamento presso il quartier generale SHAPE in Belgio, alla presenza del segretario generale Mark Rutte.

“Le istruzioni che mi sono state date sono di procedere il più rapidamente possibile”, ha affermato Grynkewich, aggiungendo che il trasferimento dei Patriot già presenti in Europa è tecnicamente possibile nell’immediato, mentre la loro sostituzione avverrà attingendo alla produzione americana.

Grynkewich ha sottolineato come la difesa aerea sia diventata centrale nei conflitti moderni, soprattutto alla luce dei recenti attacchi russi in Ucraina. “È un’area di interesse strategico”, ha dichiarato, specificando che, pur senza fornire dettagli sul numero e sui tempi delle forniture, la Nato sta lavorando “a stretto contatto con i tedeschi” per coordinare i trasferimenti.

Il generale ha infine ribadito che, anche in caso di un futuro cessate il fuoco in Ucraina, la Russia continuerà a rappresentare una minaccia strategica per l’Alleanza Atlantica. “Le capacità militari russe si rigenereranno. Per la loro stessa esistenza, dovremo continuare a considerarne la portata. La Russia resterà una minaccia duratura”, ha concluso.

