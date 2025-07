Tornano gli Animarea: in radio e in digitale il nuovo singolo “I Swear”

Disponibile in radio e digitale “I Swear”, il nuovo singolo del duo Animarea. Il brano affronta il momento cruciale in cui bisogna prendere decisioni importanti nella vita

Disponibile in radio e digitale “I Swear”, il nuovo singolo del duo Animarea. Il brano affronta il momento cruciale in cui bisogna prendere decisioni importanti nella vita. Spesso, di fronte alle paure, insicurezze e scarsa autostima, rinunciamo prima ancora di provarci, lasciando che il timore ci blocchi. Tuttavia, ogni scelta richiede impegno, costanza e sacrificio: ogni progetto va studiato, curato e perfezionato, ogni traguardo va conquistato sudando e lottando.

Il messaggio principale di “I Swear” è una promessa, un giuramento a noi stessi di credere nelle nostre capacità e di non arrendersi di fronte agli ostacoli. La canzone invita a coltivare fiducia in sé, ottimismo, determinazione e autoironia, strumenti fondamentali per superare le difficoltà della vita. Si tratta di un brano solare, ritmato e autoironico, che trasmette positività e forza interiore.

Diversamente rispetto alle produzioni precedenti, “I Swear” rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico di Animarea. È il terzo singolo di un progetto discografico in fase di realizzazione, scritto in un periodo particolare per il duo e per la loro storia personale. Musicalmente, il brano si avvicina a sonorità più POP contemporaneo, pur mantenendo contaminazioni melodiche ispirate agli anni ’80 e ’90, creando un mix fresco e coinvolgente che riflette una fase di evoluzione e rinnovamento artistico.

Note biografiche

Animarea è un progetto artistico nato ufficialmente nel 2008 dall’idea di Gabriele Toniolo, chitarrista e produttore veneziano, e Rossana Bern, vocalist di Verona. La loro collaborazione, iniziata nel 2003, si è sviluppata attraverso numerose esibizioni live nel Nord Italia, consolidando uno stile raffinato tra smooth latin jazz, pop e soul. Nel 2011 hanno pubblicato il loro primo EP con cinque brani inediti, prodotto con Andrea Zuppini, noto arrangiatore del panorama pop italiano. Dal disco è stato estratto “Onda Anomala”, trasmesso anche da Rai Radio Uno. La band ha ottenuto riconoscimenti in vari contest e ha partecipato a grandi eventi come il Festival Show 2012, condividendo il palco con artisti di fama internazionale. Le influenze musicali spaziano dal jazz, al funk, al pop-soul e molti sono gli artisti che hanno ispirato il loro stile: Stevie Wonder, Diana Krall, SimplyRed, Incognito, AmyWinehouse, Burt Bacharach, Anita Baker, Tears for Fears, Swing Out Sister, e molti altri. Tra il 2013 e il 2014, hanno portato in tournée il “Smooth Live Tour”, un progetto acustico di Smoothjazz. Nel 2018 hanno pubblicato “Holidays in Rome” con Irma Records, un album jazz-pop con otto inediti e due cover rivisitate. Recentemente, nel 2022, hanno avviato una collaborazione con Alberto Paderni, dando vita a un progetto più pop con singoli come “Welcome to Babylon” e “Heaven Inside My Hell”. Il loro percorso artistico continua in evoluzione con nuove uscite previste per il 2025.