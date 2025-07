Chaberton: Anna Tajchman nominata Principal per consolidare la presenza nel design e arredamento di alta gamma

Chaberton Professionals, la società di Chaberton Partners specializzata nella selezione di profili senior e middle management, prosegue il proprio percorso di evoluzione con la nomina a Principal di Anna Tajchman, figura chiave per consolidare la presenza della società nel mondo del design e dell’arredamento di alta gamma.

Entrata in Chaberton nel 2022 con il ruolo di Executive Manager, Anna Tajchman si è rapidamente affermata come punto di riferimento nel settore del design, arredamento e lifestyle di alta gamma, grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato e a una solida rete di relazioni con i principali brand italiani e internazionali.

Con un approccio consulenziale e orientato al valore, Anna ha accompagnato marchi iconici nella definizione e realizzazione di ricerche complesse per ruoli chiave, anche a livello internazionale. È riconosciuta nel mercato come advisor di riferimento, capace di coniugare visione strategica, attenzione alla qualità dell’esperienza cliente e sensibilità nei confronti dei candidati.

La promozione di Anna al ruolo di Principal rappresenta un traguardo importante non solo a livello individuale, ma anche per l’intera struttura: si tratta infatti della prima crescita interna a questo livello nella storia di Chaberton Professionals, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nel riconoscere e valorizzare il talento.

Gianluca Scarpa, Senior Managing Director di Chaberton Professionals, commenta:

“Anna incarna pienamente i valori di Chaberton: autenticità, attenzione alle persone, fiducia e responsabilità. Ha dimostrato di essere non solo una professionista di altissimo livello dotata di un consistente capitale di relazione, ma anche una collega capace di costruire connessioni forti all’interno del team e contribuire alla nostra cultura in modo autentico e duraturo, e di essere promotrice attiva dell’innovazione interna, guidando con entusiasmo l’adozione di nuove tecnologie.”

“Sono onorata di iniziare il mio nuovo percorso come Principal in Chaberton Professionals. È un traguardo personale e al contempo un punto di partenza per rafforzare ulteriormente la presenza verticale e specializzata di Chaberton nel mondo dell’arredamento e del design, dove qualità, competenza e conoscenza del settore fanno la differenza. Mi aspetta ora una fase avvincente in cui moltiplicherò l’impegno per continuare ad essere punto di riferimento affidabile per il mio network, al fianco di clienti e candidati e per il nostro team.” ha commentato Anna Tajchman.