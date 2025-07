Annunciato il terzo e ultimo capitolo di “Private Atlas” di Chiara Dynys

Da settembre 2025 a gennaio 2026, BUILDING BOX presenta Viaggio in Italia, il terzo e ultimo capitolo di Private Atlas, un progetto espositivo annuale, dal taglio antologico, dell’artista Chiara Dynys

Da settembre 2025 a gennaio 2026, BUILDING BOX presenta Viaggio in Italia, il terzo e ultimo capitolo di Private Atlas, un progetto espositivo annuale, dal taglio antologico, dell’artista Chiara Dynys, articolato in dodici episodi, a cura di Alessandro Castiglioni, che si sviluppa nel corso del 2025, fino al 6 gennaio 2026.

Private Atlas, concepito come un atlante privato, si articola in tre macro-capitoli intitolati La disseminazione della memoria, Attraversamenti e Viaggio in Italia, che presentano a cadenza mensile, opere storiche e nuove produzioni dell’artista con allestimenti site-specific pensati appositamente per lo spazio di BUILDING BOX.

Il primo capitolo, La disseminazione della memoria (da gennaio ad aprile 2025), ha raccolto opere in cui lo spazio, atomizzato e frammentato, raccontavano le relazioni con le forme della cultura occidentale in un costante dialogo con la propria identità.

Il secondo capitolo, Attraversamenti (da maggio ad agosto 2025), guarda ad una delle questioni centrali nell’opera dell’artista: la soglia, intesa come luogo, come limite, nella sua materialità e immaterialità.

Il terzo capitolo, Viaggio in Italia (da settembre 2025 a gennaio 2026), citando il celebre capolavoro di Rossellini, si interroga sugli immaginari filmici, sul rapporto con l’antico, il classico, ma anche sulla cultura popolare e vernacolare.

Questi racconti, come in un caleidoscopio – altra forma-archetipo cara all’artista, suggerisce Castiglioni – si intrecciano tra loro, accostando immagini e immaginari, in una continuità circolare, lunga un anno, che consegna una lettura storico critica inedita dell’opera di Chiara Dynys.

Con Private Atlas, per la prima volta BUILDING BOX dedica una mostra monografica della durata di un anno a un’unica artista, Chiara Dynys – rappresentata da BUILDING – proponendo dodici diversi allestimenti pensati appositamente per lo spazio espositivo che si affaccia su via Monte di Pietà 23, Milano.

È una mostra personale diffusa nel tempo, un progetto sperimentale che ripercorre i trentacinque anni di ricerca e attività dell’artista.

Il progetto espositivo rappresenta un viaggio composto da una serie di appuntamenti che svelano e pongono l’attenzione su alcuni aspetti poetici dell’opera dell’artista, attraversando la sua biografia, le sue ossessioni e la sua ricerca.

Come osserva il curatore Alessandro Castiglioni, la mostra si presenta come: “una geografia storica, ma anche emotiva dell’opera di Chiara Dynys”.