La velocità che cambia le società e l’uomo a Codice nella notte su Rai 1

Un viaggio unico nel tempo e nello spazio per raccontare come la velocità – del pensiero, dell’innovazione, delle tecnologie – stia trasformando le nostre vite. Nella nuova puntata di “Codice”, in onda venerdì 11 luglio in seconda serata (00.05) su Rai 1, si partirà dalle origini dell’umanità: i suggestivi petroglifi di Qobustan, in Azerbaigian, dove oltre 6.000 incisioni rupestri raccontano scene di vita quotidiana nei villaggi di 20.000 anni fa. Da lì, un balzo nel futuro: a pochi chilometri la Pubblica Amministrazione di Baku, considerata tra le più digitalizzate al mondo, dove in appena tre minuti si possono completare tutte le pratiche burocratiche.

Tra i protagonisti della puntata, Jim Breyer, uno dei più celebri venture capitalist della Silicon Valley, primo investitore di Facebook e Spotify, in un’intervista esclusiva che ripercorre le sue scelte visionarie e le sfide dell’Europa nell’economia digitale.

Si approfondirà una scommessa industriale italiana che unisce manifattura e tecnologia: come gli occhiali di Luxottica stanno evolvendo in veri e propri smartphone del futuro, diventando interfacce per la realtà aumentata e strumenti per raccogliere dati sulla salute.

Tra gli ospiti in studio: Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano, che spiegherà come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando la manifattura; Alberto Sangiovanni Vincentelli, pioniere della Silicon Valley, le cui prime due startup americane valgono oggi 170 miliardi di dollari.

Non mancheranno le finestre internazionali: reportage dalla Corea, dalla Cina e dal Giappone con il progetto di un nuovo aereo supersonico che punta a ridisegnare la mobilità globale.

Infine, un’innovativa startup italiana che offre un servizio di brokeraggio tra le risposte delle diverse applicazioni di intelligenza artificiale generativa, selezionando in tempo reale la risposta migliore per ogni esigenza.

“Codice: la vita è digitale” Un programma di Barbara Carfagna e Valeria Coiante, con la collaborazione di Massimo Chiriatti, Massimo Cerofolini, Michele Mezza. Regia Fabio Calabrò. Produttrice Elena Ferrara, a cura di Diego Altobelli