Wimbledon, è grande Italia: Cobolli ai quarti di finale

Flavio Cobolli ai quarti del torneo di Wimbledon. Altra partita da protagonista dell’azzurro, che ha battuto in quattro set il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Per il 23enne nato a Firenze ma romano d’adozione, numero 22 del ranking, è stato il terzo successo in altrettante sfide con l’avversario. E così l’avventura continua, con un nuovo traguardo: per Cobolli è infatti il primo quarto di finale Slam in carriera.

“Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo, non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Ho cominciato a giocare per questo tipo di partite, c’è tutta la mia famiglia qui. Mio padre sta piangendo, c’è mio fratello e i miei amici, è un momento che non dimenticherò. Adesso giocherò su un grande campo, penso di averlo meritato. Cilic è una leggenda di questo sport e ora sono un po’ stanco, andrò a riposarmi per il prossimo match. Ho pensato al mio gioco, è questa la chiave per battere i giocatori più importante. Cerco di essere aggressivo, è stata una grande partita”.

