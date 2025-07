Alessandro Di Battista e Vittorio Feltri a Filorosso stasera su Rai 3

Le vacanze degli italiani e il giallo di Garlasco sono tra i temi della nuova puntata di “Filorosso”, il programma condotto da Manuela Moreno in onda lunedì 7 luglio alle 21.20 su Rai 3. Ad analizzare l’Italia vacanziera Francesca Pascale, Alba Parietti, i giornalisti Gigi Marzullo e Stefano Zurlo, con loro Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo. I protagonisti dello spazio di approfondimento sulla morte di Chiara Stasi saranno, in studio, Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Pino Rinaldi e, in collegamento da Garlasco, al microfono di Vittorio Introcaso, l’esperto di scene del crimine e tecnico balistico Enrico Manieri.

Per i faccia a faccia di “Filorosso” sotto la lente di Manuela Moreno ci saranno Alessandro Di Battista, scrittore ed ex parlamentare e, in collegamento, il direttore Vittorio Feltri.

Obiettivo, inoltre, sul Forum in Masseria, l’appuntamento con la politica, diventato un classico dell’estate, firmato da Bruno Vespa. A Manduria, in Puglia, Tommaso Giuntella ha incontrato gli ospiti dell’evento, tra loro il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. A parlarne, in studio, la scrittrice Barbara Alberti, Daniele Capezzone di Libero e Stefano Zurlo de Il Giornale, e, in collegamento, Luca Sommi de Il Fatto Quotidiano.