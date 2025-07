Stamani su Rai 3 arriva “Estate bene”, il nuovo appuntamento con il benessere

Dalla protezione della pelle alle buone abitudini per dormire bene. Da oggi su Rai 3 “Estate bene”, il nuovo appuntamento con il benessere

Un viaggio alla riscoperta del benessere: “Estate bene” è il nuovo appuntamento settimanale di Rai Approfondimento che accompagna il pubblico alla ricerca dell’equilibrio tra mente e corpo. Un racconto che unisce informazione, attualità e curiosità, con particolare attenzione ai temi della salute e dell’armonia personale. La prima puntata, venerdì 4 luglio alle 10.15 su Rai 3 e RaiPlay, si occuperà della cura della pelle, la cui protezione è fondamentale per prevenire scottature, macchie solari e invecchiamento precoce. Ne parlerà Pietro Sollena, dermatologo presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il percorso prosegue con Luigi Ferini Strambi, Primario del Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che spiegherà quanto il sonno sia influenzato dalla temperatura e da alcune abitudini che tutti dovrebbero imparare.

A seguire, Emanuele Caroppo, psichiatra e dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2, chiarirà poi il ruolo della musica sul benessere psicologico. Spazio anche alla bellezza, non come ideale da inseguire, ma come espressione autentica del proprio stato di salute e benessere, con Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, che parlerà di tecniche moderne di medicina estetica pensate per valorizzare i tratti senza eccessi, con un approccio armonioso e rispettoso dell’identità personale.

Il caldo rappresenta un pericolo da non sottovalutare per i nostri animali domestici: le alte temperature, la prolungata esposizione al sole e la disidratazione sono alcune delle peggiori insidie a cui prestare attenzione. Maria Giulia Polidori, veterinaria, approfondirà le buone abitudini da adottare per difendere i cani dal caldo estivo.

E ancora, il movimento è fondamentale per prendersi cura del proprio corpo e non solo: il programma dedica uno spazio proprio al movimento grazie ai consigli di Nicolò Famiglietti, personal trainer, che insegnerà alcuni esercizi da fare comodamente a casa.

In chiusura di ogni puntata, una rubrica che unisce movimento, benessere e cultura alla scoperta dei capolavori artistici che si possono vedere facendo 10 mila passi.