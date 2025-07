L’ex falconiere della Lazio Bernabé debutta su OnlyFans, poi attacca Lotito

Torna a far parlare di sé l’ex falconiere della Lazio Juan Bernabé, che ha annunciato di aver aperto il proprio profilo su Onlyfans

L’annuncio dello sbarco su OnlyFans, poi l’attacco a Claudio Lotito: “Mi ha rovinato la carriera”. Torna a far parlare di sé l’ex falconiere della Lazio Juan Bernabé, che ha annunciato di aver aperto il proprio profilo su Onlyfans. La notizia arriva dopo la recente fine burrascosa del rapporto con il club biancoceleste, è stato licenziato per aver pubblicato sui social le foto della protesi peniena che si era fatto inserire a gennaio, lo scorso 28 giugno il club lo ha sfrattato da Formello (“occupava senza titolo un alloggio all’interno del centro sportivo”).

È quindi tornato sui social con un video in cui si mostra nudo, con le immagini del presidente della Lazio Claudio Lotito sullo sfondo, in cui annuncia il suo ingresso sulla piattaforma OnlyFans in cui si mostrerà “completamente nudo” e dove “vi mostrerò come funziona una protesi peniena”. L’ex falconiere della Lazio spiega che “la nudità è normalità, non ci sta niente di male in quello che faccio” e “voglio che tutti sappiano come funziona una protesi del genere”.

Infine, l’attacco a Lotito, che indica come la persona che “ha distrutto la mia carriera professionale, per 4 mesi sono stato sottoposto a mobbing da lui e dalla stampa che lui aizzava”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)