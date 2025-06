Limoncè torna in comunicazione con un ricco piano media: al via la nuova campagna digital e il takeover dei Navigli a Milano

Limoncè, il limoncello più amato in Italia e in Europa, forte di oltre 35 anni di storia e di una tradizione che affonda le radici nella Sicilia e nell’arte distillatoria di Lionello Stock – annuncia l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo con un piano media studiato per annunciare il grande rilancio di Limoncè e l’arrivo dell’innovazione nel campo dell’aperitivo: Limoncè Aperitivo alla Siciliana.

A partire da oggi, infatti, Limoncè sarà al centro di un’intensa campagna al consumatore tra video, attivazioni nei locali di tutta Italia, visibilità nei punti vendita della grande distribuzione e una maxi-affissione nel cuore dell’aperitivo milanese.

La campagna, pianificata da Next Different segna il grande rilancio di Limoncè Originale e accompagna il debutto di Limoncè Aperitivo alla Siciliana.

Al centro dell’attività una video strategy sui canali social del brand, su YouTube con contenuti video e formati dedicati in rich media, pensati per esprimere la nuova identità del brand, sempre più ancorata alle sue radici siciliane, e per raccontare il nuovo Limoncè Aperitivo alla Siciliana, pensato come ingrediente ideale per creare uno spritz alternativo, a bassa gradazione alcolica e dal gusto estivo di limone, rinfrescante e dissetante.

Inoltre, da oggi fino al 29 luglio, una maxi-affissione animata di 15×8 metri dominerà lo scenario iconico dei Navigli, invitando i consumatori a scoprire il nuovo gusto di Limoncè Aperitivo alla Siciliana nei locali dei dintorni che saranno la casa di Limoncè con visibilità e animazione per tutta la durata dell’affissione. La scelta dei Navigli non è casuale: luogo simbolo della convivialità milanese e meta prediletta per l’aperitivo, rappresenta la cornice ideale per raccontare il nuovo aperitivo secondo Limoncè.

Limoncè Aperitivo alla Siciliana nasce dalla stessa dedizione alla qualità che contraddistingue Limoncè Originale, entrambi prodotti con 100% di limoni siciliani della pregiata varietà femminello. Questa nuova proposta si inserisce nel percorso di rinnovamento del brand, che ha recentemente presentato anche il nuovo design della bottiglia per Limoncè Originale, ispirato alle eleganti colonne barocche siciliane e arricchito dalla firma del fondatore Lionello Stock, a garanzia di un’arte distillatoria inimitabile.

“Siamo entusiasti di lanciare Limoncè Aperitivo alla Siciliana con questa importante campagna di comunicazione”, ha dichiarato Valentina Simonetta, Direttrice Marketing di Stock. “Questo nuovo prodotto si inserisce perfettamente nel momento aperitivo con una proposta beverina, fresca e ideale per realizzare uno spritz alternativo. L’imponente presenza sui Navigli, nei locali e per le vie della città è un modo potente per celebrare l’aperitivo e invitare i consumatori a scoprire un’esperienza di gusto autentica e sorprendente”.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato a una campagna così strategica e rilevante per il rilancio di un brand iconico come Limoncè”, ha aggiunto Roberto Calzolari, AD di Next Different Media – parte di UNA (Aziende della Comunicazione Unite). Abbiamo ideato una pianificazione che unisce OOH e digital per creare un ecosistema coerente e ad alta visibilità, capace di parlare al consumatore nei suoi momenti di socialità, dalla strada ai social. Il risultato è una campagna immersiva, costruita per far vivere l’esperienza Limoncè su più livelli, nel cuore di Milano e oltre”.