Boom delle gift card: +13%, la scelta sempre più amata dagli italiani

Una volta c’erano i regali pensati, i pomeriggi infiniti a cercare la cosa giusta che facesse dire “wow”. Poi sono arrivati i regali inutili, quelli sbagliati, quelli dati per dovere. Oggi siamo entrati in una nuova fase: il regalo scelto da chi lo riceve.

Siamo nell’epoca della gift card: quella tessera leggera, digitale o fisica, che sembra impersonale solo a chi non ha capito il suo potere. Regalare una gift card non è rinunciare alla cura, è smettere di proiettare i nostri gusti su chi amiamo. E lo dicono anche i dati : il mercato delle gift card è cresciuto del 13% e continuerà a crescere ancora.

In un’epoca in cui la fatica decisionale è diventata una delle grandi stanchezze contemporanee, confermata dal fatto che secondo il report Consumer Outlook 2024 di NielsenIQ, oltre il 70% dei consumatori cerca brand che rendano l’esperienza d’acquisto più semplice, le gift card rappresentano una risposta culturale, non solo pratica.

Certo, c’è chi le considera ancora un “ripiego”. Ma questa è una visione romantica (e un po’ pigra) di un mondo che non esiste più. I consumatori sono cambiati e preferiscono fare scelte consapevoli, acquistare ciò che serve davvero, evitare sprechi, visto anche la crescita dell’inflazione, che secondo l’ISTAT ha abbassato il potere d’acquisto degli italiani del 8,6% della spesa alimentare.

Le gift card per i dipendenti anche per fare la spesa

Lo dimostra anche l’adozione crescente, da parte delle aziende, di gift card come strumento di incentivazione, fidelizzazione o semplicemente ringraziamento. Infatti, rispetto ai regali tradizionali delle aziende come penne, taccuini e zaini, sempre più aziende stanno dando la possibilità ai propri dipendenti e non solo di ricevere gift card con cui è possibile acquistare sia nei negozi fisici che online.

La gift card diventa così una nuova forma di riconoscimento: non legata al valore economico, ma alla libertà che rappresenta. Può essere spesa dove si vuole, quando si vuole, senza sentirsi obbligati a nulla.

In questo cambio di passo si inserisce 3i4iM , fintech milanese che dal 2015 distribuisce ogni anno oltre 15.000 gift card prepagate su circuito MasterCard, spendibili ovunque, senza vincoli.

“Il nostro obiettivo è proprio questo: trasformare un gesto aziendale in qualcosa di concreto, utile e rispettoso delle preferenze di chi lo riceve. Senza fronzoli, ma con più senso”, conclude l’Ing. Maria Mostola CEO di 3i4iM srl.

Il regalo, oggi, non è più qualcosa da scartare ma un modo per dimostrare che abbiamo capito cosa serve davvero: libertà, autonomia, rispetto. In un’epoca in cui tutto è personalizzabile, anche il dono smette di essere imposizione e diventa scelta e forse è proprio questa la vera evoluzione: non fare colpo, ma lasciare spazio.