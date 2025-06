Together, agenzia di comunicazione di nuova generazione e parte di The Next Generation Platform (TNGP), annuncia il suo rebranding, segnando un profondo cambiamento

Together , agenzia di comunicazione di nuova generazione, dove la creatività si fonde con dati, cultura e responsabilità per generare valore sostenibile e duraturo, parte di The Next Generation Platform (TNGP) , annuncia il suo rebranding, segnando un profondo cambiamento che si riflette in una nuova identità visiva e in un posizionamento rinnovato. La notizia è stata condivisa in anteprima con stakeholder e addetti ai lavori durante l’ultima edizione degli NC Awards, dove Together è stata premiata come Miglior Agenzia Indipendente.

Un nuovo paradigma per l’advertising con al centro persone e impatto positivo

Il rebranding di Together nasce con l’obiettivo di mettere al centro un approccio umano e sostenibile in grado di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione, ma dove rimangono zone d’ombra che solo un approccio di questo tipo può illuminare. Il nuovo posizionamento dell’agenzia si fonda su una vision chiara: costruire una nuova industria della comunicazione, in cui la crescita generi valore condiviso per agenzie, clienti, persone e partner. In un settore spesso dominato da autoreferenzialità e profitto fine a sé stesso, Together si propone come piattaforma per il cambiamento, mettendo al centro la gentilezza ambiziosa, l’agonismo sano e la responsabilità generativa.

Il nuovo design specchio di una cultura distintiva

La nuova visual identity di Together è la traduzione grafica di questo cambio. Il design adotta un look & feel contemporaneo, audace e colorato, che rompe con gli schemi tradizionali della industry. Il nuovo colore viola, scelto come elemento distintivo, sottolinea la volontà di differenziarsi e di presidiare un territorio visivo ancora poco esplorato nel settore, e l’accostamento al color lime aggiunge energia e contemporaneità alla nuova palette.

Ogni elemento del nuovo design, dal sito web alle presentazioni, dalle linee guida visive ai canali social, è stato pensato per trasmettere l’idea del cambiamento, la centralità delle persone, la trasparenza, la collaborazione e la capacità di sognare insieme. Valori che rappresentano a pieno l’agenzia.

Together: Ideas of Change

Con il nuovo payoff “Ideas of Change”, Together si impegna a essere non solo un partner strategico per i brand e un alleato nello sviluppo di idee creative, ma anche un propulsore di cambiamento, che incoraggia la discussione e lo scambio di idee, per un modo di fare impresa più etico, sostenibile e umano.

Il rebranding, infatti, si accompagna al lancio del Manifesto2030, che sancisce la missione di Together, ovvero affiancare i brand nella costruzione di strategie rilevanti e idee coraggiose, combinando dati, creatività e cultura con un approccio etico e responsabile, per generare una “+creative footprint” sulla società.

“La nostra mission è accompagnare persone e brand in un percorso di crescita condivisa, in cui la creatività si unisce all’etica e all’innovazione, e dove il successo non si misura solo nei risultati di business, ma anche nell’impatto positivo che riusciamo a generare nella vita di chi ci sceglie e nel settore in cui operiamo. Siamo convinti che solo mettendo le persone al centro si possa davvero costruire un nuovo modello di industria della comunicazione, più umano, sostenibile e capace di lasciare il segno.” – afferma Tommaso Ricci, Managing Partner di The Next Generation Platform.

“In Together crediamo davvero che il nostro compito sia generare valore, per i brand , per le persone a cui vogliamo comunicare e per coloro che lavorano con noi ogni giorno. Vogliamo essere molto più di un semplice luogo di lavoro: aspiriamo a creare un ambiente sano, inclusivo, dove ognuno possa sentirsi libero di esprimere il proprio potenziale, crescere e contribuire attivamente alla costruzione di qualcosa di significativo.” – aggiunge Francesca Sonzini, Strategy Director di Together.

Un riconoscimento che conferma la giusta direzione

La presentazione del rebranding agli NC Awards 2025, in occasione della premiazione come Miglior Agenzia Indipendente , rappresenta un ulteriore riconoscimento della capacità di Together di anticipare i trend e guidare il cambiamento nel settore. La nuova identità è già stata accolta con entusiasmo, confermando la forza di una cultura che mette davvero le persone al centro.