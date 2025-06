Il film di guerra “12 soldiers” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie il film “12 soldiers” con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults: la trama

Subito dopo gli attacchi dell’11 settembre, un’unità d’élite delle forze speciali statunitensi, la Task Force Dagger, viene inviata in Afghanistan per una missione segreta. Guidati dal Capitano Mitch Nelson, i 12 soldati devono unirsi alle forze dell’Alleanza del Nord guidate dal generale Dostum per combattere i talebani e i loro alleati di Al-Qaeda. In un territorio montuoso e ostile, e spesso usando cavalli come mezzo di trasporto, il team deve affrontare difficoltà estreme, strategie di guerra non convenzionali e un nemico implacabile. La loro missione è cruciale per indebolire le forze talebane e aprire la strada all’offensiva americana, mettendo alla prova il coraggio, la resistenza e la fratellanza dei soldati in una serie di battaglie intense e pericolose​.

E’ la trama del film “12 soldiers” in onda martedì 17 giugno 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, William Fichtner, Rob Riggle.