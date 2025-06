“Camper in viaggio” su Rai 1 nella Sardegna di Santa Teresa di Gallura

“Camper in viaggio” da oggi su Rai 1 nella Sardegna di Santa Teresa di Gallura e in Corsica. La nuova settimana tra gite in barca, cibo e panorami

Parte dal nord della Sardegna la nuova settimana di “Camper in viaggio”, con Tinto e Alessia Mancini e con la partecipazione del “Professore” Umberto Broccoli in onda da lunedì 9 venerdì 13 giugno alle 11.30 su Rai 1. Il primo giorno, dopo aver salutato Adriana, affezionata compagna di viaggio del programma, i conduttori si perderanno nelle vie di Santa Teresa, esplorando il centro, il borgo Santa Lucia e ammirando il panorama dal Belvedere e dalla sommità della Torre di Longonsardo. Non manca lo spazio per una ricetta tipica, e quello dedicato alla ceramica gallurese.

Il viaggio proseguirà nell’area di Capo Testa, dove Alessia Mancini si avventurerà fino alla celebre Valle della Luna e Tinto sperimenterà un percorso a bordo di un quad. I due conduttori porteranno poi a termine la missione affidata dal Professor Broccoli in sella a un cavallo, concedendosi, al termine, un meritato riposo davanti al tramonto.

Successivamente è prevista una gita all’estero, in Corsica, nella città di Bonifacio. A bordo di una barca, si andrà alla scoperta delle Isole Lavezzi, in una Riserva Naturale paradisiaca. Spazio come sempre i prodotti tipici del posto e all’ascolto del dialetto della città.

La settimana si concluderà sull’Isola di Culuccia, dove i due viaggiatori si affideranno a guide speciali pronte a raccontare i segreti del luogo, tra cui la coltivazione delle ostriche e le produzioni di miele e vino.