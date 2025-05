Sondaggio shock tra studenti in una scuola veneta sui casi di femminicidio

Sondaggio shock in un gruppo social di una scuola veneta. Women for freedom: “Non basta dire ‘sono ragazzi'”; la condanna di Zaia: “Incredibile e inaccettabile”

Una domanda terribile, mostruosa, indicibile che uccide di nuovo tre donne vittime di femminicidi crudeli, cruenti compiuti dai loro compagni di vita. A colpire ancora di più è il fatto che gli autori sono dei ragazzini non ancora maggiorenni, studenti di una scuola superiore. La segnalazione arriva da Women for Freedom, associazione per la lotta alla violenza e alla discriminazione di genere, che dai suoi canali social riporta il sondaggio apparso in una chat di studenti di una scuola di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. “Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: chi meritava di più di essere uccisa?”: questo il testo mostruoso della domanda.

“NON SOLO UNA BRAVATA DI CATTIVO GUSTO”

“È difficile perfino scriverlo. È difficile crederci. Perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia”, esordisce la denuncia delle attiviste. “È uno specchio rotto in cui si riflette una parte della nostra società che ancora non capisce, o non vuole capire, quanto sia profonda la ferita del femminicidio”, prosegue l’associazione. “Giulia Cecchettin è stata uccisa con 75 coltellate.– viene ricordato- Aveva appena qualche anno più dei ragazzi che ora scherzano su tragedie come la sua. Aveva sogni, amici, una famiglia. Come li aveva Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Come li aveva Mariella Anastasi, bruciata viva”.

Perciò “non basta dire sono ragazzi, perché chi crea un sondaggio del genere sa benissimo che sta ferendo. Sta scegliendo di calpestare il dolore. Sta, in qualche modo, giocando con la morte degli altri. E chi risponde, chi ride, chi sta zitto… è parte del problema”, punta il dito Women for Freedom che invita a non passarci sopra e ad avere il coraggio di interrogarsi su fatti del genere: “Come mai un adolescente oggi si sente legittimato a scherzare su un femminicidio. Cosa non stiamo insegnando, trasmettendo, proteggendo?”. Di qui l’urgenza di parlare di parlare di educazione al rispetto “e non come argomento sensibile da trattare in un’ora buca, ma come priorità assoluta”, è l’esortazione delle attiviste.

LUCA ZAIA: “SGOMENTO, EPISODIO INCREDIBILE E ALLARMANENTE”

Alle parole di condanna si unisce anche Luca Zaia, governatore del Veneto. “Difficile credere che una chat simile possa davvero esistere- scrive il presidente della Regione- Quanto emerso suscita sgomento e solleva interrogativi profondi sul percorso che ancora resta da compiere per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto”. Che si augura poi “l’adozione di tutti i provvedimenti previsti se dalle indagini dovessero emergere profili penalmente rilevanti”. I termini usati dagli studenti di Bassano sono “inaccettabili”, prosegue Zaia, episodi come questo “rappresentano un segnale allarmante e impongono una riflessione seria”. Le parole, conclude, “anche quando pronunciate in contesti virtuali, hanno un peso e possono generare conseguenze molto reali”.

