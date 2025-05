“Ciao Maschio” su Rai 1 ospita Luchè, Enzo Paolo Turchi e Andrea Pezzi

Stanotte su Rai 1 “Ciao Maschio” ospita Luchè, Enzo Paolo Turchi e Andrea Pezzi. Forme d’amore e tradimento, il tema della puntata

Gli ospiti della sesta puntata della nuova edizione di “Ciao Maschio”, in onda sabato 17 maggio alle 00.45 su Rai 1, saranno: il rapper Luche’, il coreografo, ballerino e volto tv Enzo Paolo Turchi e l’imprenditore ed ex conduttore televisivo Andrea Pezzi. Alla conduzione Nunzia De Girolamo. In uno studio che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, partendo da una tabella che illustrerà alcune e diverse forme d’amore, Nunzia chiederà ai suoi tre maschi quale tipo di amore ha più caratterizzato le loro relazioni e se c’è nella loro vita una donna che non possono fare a meno di amare. Ma non solo: l’amore è necessariamente esclusività fisica? Un tradimento è sempre imperdonabile? È capitato di perdonare o essere perdonati?

Tutte domande alle quali gli ospiti dovranno rispondere. La discussione del tema comune sarà preceduta da brevi interviste “face to face” che Nunzia farà con ognuno degli ospiti. Anche per questa puntata non mancherà il contributo del dottor Giovanni Angiolini, della drag queen Maruska Starr e del comico partenopeo Francesco Procopio. Novità assoluta di quest’anno è che il club notturno di Nunzia apre le porte alle esibizioni artistiche di vari personaggi provenienti dalla strada o dal mondo dei social. In questo sesto appuntamento il palco di “Ciao Maschio” sarà calcato dal cantante Claudio Cera. Il pubblico a casa sarà chiamato, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio, a dire la propria sui social, sia sul tema di puntata sia sugli aneddoti e racconti appena ascoltati.