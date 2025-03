Previsioni meteo 15 marzo 2025: il maltempo non dà tregua

Condizioni meteo ancora instabili nel weekend per una circolazione depressionaria in isolamento sull’Europa centro-occidentale causata dall’espansione di un campo di alta pressione su Isole Britanniche e Mare del Nord. Correnti umide continueranno cosi ad interessare il Mediterraneo portando condizioni meteo instabili sull’Italia, soprattutto al Centro-Nord. Sul finire del weekend circolazione depressionaria che inizierà a muoversi verso est, facendo affluire aria più fresca anche sull’Italia portando un lieve calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 15 marzo 2025.

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo instabile con molte nuvole associate a piogge sparse al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio ulteriore peggioramento a paritre dai settori occidentali con acquazzoni e temporali anche intensi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni diffusi. Neve oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole in transito, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ad eccezione di precipitazioni sparse sulla Toscana. Tra la serata e la notte peggiora sui settori tirrenici con piogge e temporali localmente anche intensi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma ancora con tempo stabile, locali piogge sulla Sardegna. In serata e nottata ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .